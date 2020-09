Facebook elimină anunţurile postate pentru campania electorală a preşedintelui Donald Trump, după ce a încălcat politica care luptă împotriva urii organizate

Facebook Inc. a declarat că a eliminat postările şi anunţurile aferente campaniei preşedintelui Donald Trump. Platforma socială a invocat încălcarea politicii companiei cu privire la ura organizată.

Anunţurile vizau mişcarea Antifa, pe care au descris-o drept o grupare mafioată de extremă stânga, şi au utilizat în conţinut un triunghi orientat cu vârful în jos. Postările de tip anunţ postate în cadrul campaniei au avut rolul de a sprijini apelurile preşedintelui Trump de a desemna mişcarea Antifa drept organizaţie teroristă.

Triunghiul roşu inversat, folosit în conţinutul postărilor, este un marcaj folosit de nazişti pentru a desemna prizonierii politici din lagărele de concentrare, potrivit Ligii Anti-Defăimare.

Facebook takes down Trump ads featuring symbol used by Nazis to mark political prisoners https://t.co/h1UGLtFgvL pic.twitter.com/m75AGnVMsi