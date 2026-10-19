Japonia a lansat o sondă spațială către sateliții lui Marte, într-o misiune îndrăzneață de a aduce mostre de sol

Cinci dintre agențiile spațiale ale lumii și-au unit forțele pentru misiunea de cinci ani care va încerca să aterizeze un prospector robotic plus un rover pe Phobos, cel mai mare și mai apropiat dintre cei doi sateliți de dimensiuni mici ai lui Marte, potrivit AP.

Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială, care conduce acest efort îndrăzneț de prelevare de probe, a lansat nava spațială înainte de răsăritul soarelui de la principalul port spațial al țării, pe insula Tanegashima.

Deși NASA a reușit să aterizeze cu nouă nave spațiale pe Marte în ultimii 50 de ani, iar China a reușit în 2021, nimeni nu s-a aventurat vreodată pe Phobos sau pe Deimos. Și nimeni nu a reușit să adune mostre de pe Marte, darămite de pe sateliții săi.

Dacă va avea succes, bucăți de praf, sol și roci de pe Phobos vor ajunge pe Pământ în 2031.

„Există multă adrenalină, multă emoție și multă uimire”, a spus astrofizicianul NASA Tom Statler, implicat în proiect.

Japonia are un avantaj, având deja două mostre de asteroizi recuperate în centura sa cosmică.

Phobos este o rocă aspră, în formă de cartof, cu un diametru de doar 22 de kilometri. Examinarea unor bucăți din ea poate explica cum au apărut sateliții lui Marte – și, eventual, sateliții din alte părți.

Ar trebui să ajungă pe Marte până la sfârșitul verii viitoare

Numită MMX (Explorarea Lunilor Marțiene), misiunea de 578 de milioane de dolari include o navă spațială masivă de 5 tone care ar trebui să ajungă pe Marte până la sfârșitul verii viitoare. Aceasta se va sincroniza cu orbita strânsă a lui Phobos în jurul planetei roșii, înainte de a ejecta roverul franco-german numit Idefix, după personajul din benzile desenate Asterix.

Roverul cu patru roți este proiectat să se redreseze singur dacă aterizează cu susul în jos. Totuși, toate pariurile sunt anulate dacă se scufundă în sol moale sau se blochează între pietre, a declarat Julien Baroukh de la Agenția Spațială Franceză. Odată ce panourile solare ale roverului sunt instalate, vehiculul nu se mai poate redresa, a adăugat el, motiv pentru care se va mișca cu o viteză glacială de 1 milimetru pe secundă.

Idefix va servi drept „cercetaș pentru siguranță”, potrivit lui Baroukh, în timp ce va survola Phobos timp de 100 de zile. Controlorii de zbor japonezi vor să evite solul pulverulent și terenul accidentat atunci când nava-mamă – un modul de aselenizare staționar cu patru picioare – va coborî la suprafață pentru a colecta probe la sfârșitul anului 2028 sau 2029.