Maşina electrică este viitorul. Statul încurajează achiziţiile prin tichet de 10.000 de euro şi impozit zero

Ai auzit deja că, începând cu 2035, California va interzice fabricarea maşinilor noi pe diesel sau benzină. Te întrebi poate când se va întâmpla asta şi la noi. România deja depune eforturi pentru a te încuraja să treci pe varianta eco: fie prin bonusul de 10.000 de euro, fie prin impozit zero pentru maşina electrică.

Rareş Vrânceanu este CEO la Tesla Drive Test România. Într-un an a vândut 45 de maşini. Lunar, are sute de clienţi în Bucureşti şi Cluj Napoca care testează modele Tesla.

„O să se înmatriculeze mai multe maşini noi electrice decât de orice alt fel în 10 ani de acum. În 2040, toate maşinile care se înmatriculează în România o să fie electrice, cel târziu, asta e cel mai pesimist pronostic. Elon Musk, cel din spatele Tesla, cu viziunea lui extraordinară, ne-a comunicat că nu o să dureze mai mult de 3 ani şi o să apară o maşină Tesla cu 25.000 de dolari. Astăzi, poţi să îţi cumperi o Tesla Model 3 pornind de la 53.000 la 54.000 de euro cu TVA”, spune Rareş Vrânceanu.

Adrian Mitrea are o firmă de consultanţă, pe numele căreia şi-a luat prima maşină electrică. S-a folosit şi de ecotichetul Rabla Plus. Are 2 ani de când conduce un BMW i3 de aproape 50.000 de euro. El îţi spune cum e viaţa într-un astfel de autoturism .

„E foarte silenţios, nu miroase în niciun fel în maşină. Da, maşina electrică este mai scumpă, dar în utilizare, în exploatare este de 3 până la 5 ori mai ieftină. Anul acesta am decis să mai cumpărăm încă 2 maşini electrice, fiind plăcut surprinşi de cum performează prima dintre ele. Avem nevoie de staţii de încărcare peste tot”, este de părere proprietarul de maşină electrică.