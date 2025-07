OpenAI ar pregăti lansarea GPT-5 în august

„La începutul acestui an, am aflat că inginerii Microsoft pregăteau capacitatea serverelor pentru modelul de generaţie următoare al OpenAI, GPT-5, care ar fi urmat să apară încă din luna mai. După teste suplimentare şi unele întârzieri, surse familiare cu planurile OpenAI mi-au spus că GPT-5 este acum aşteptat să fie lansat chiar luna viitoare”, scrie jurnalistul Tom Warren pentru The Verge, citat de Ziarul Financiar.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat de altfel recent pe X că „va lansa GPT-5 în curând”, fără a oferi detalii.

Noul model, a cărui lansare era aşteptată în această vară, va fi prezentat ca un sistem de inteligenţă artificială care integrează modele distincte şi poate îndeplini funcţii diferite, spre deosebire de un simplu model AI unic.