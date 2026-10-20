Probleme majore la Revolut în România și în alte țări. Utilizatorii nu pot accesa aplicația, iar unele plăți cu cardul sunt refuzate

Problemele au început să fie semnalate în cursul dimineții, când mii de utilizatori din mai multe țări, inclusiv România, au raportat dificultăți pe platforma Downdetector.

Unii clienți primesc mesajul „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu” atunci când încearcă să intre în aplicație. Alții reușesc să se autentifice, dar nu pot efectua operațiuni bancare. La tranzacții apare un mesaj de eroare.

Utilizatori din România, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Franța, Țările de Jos, Estonia și alte țări au semnalat dificultăți similare.

Revolut confirmă problemele. Inclusiv plățile cu cardul sunt afectate

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii”, a transmis compania prin intermediul contului oficial de asistență de pe platforma X.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a adăugat Revolut.

Mai mulți clienți au relatat că plățile cu cardul le-au fost refuzate la comercianți, inclusiv în supermarketuri. Alții au reclamat imposibilitatea de a transfera bani sau de a-și alimenta conturile.

Pe platforma Reddit, utilizatori din numeroase țări, inclusiv România, au descris probleme atât cu aplicația destinată persoanelor fizice, cât și cu serviciile Revolut Business.

Nu toate persoanele care folosesc Revolut par să fie afectate în aceeași măsură. În timp ce unii clienți susțin că nu pot efectua nicio operațiune, alții afirmă că aplicația sau plățile cu cardul funcționează normal.

Peste 5 milioane de români folosesc Revolut

Incidentul intervine la numai câteva săptămâni după ce Revolut a anunțat că a depășit pragul de 5 milioane de clienți persoane fizice în România.

Potrivit datelor publicate de companie la sfârșitul lunii septembrie, Revolut a atras peste 500.000 de noi clienți români în mai puțin de un an.

Totodată, numărul clienților care utilizează Revolut drept cont bancar principal a crescut cu 40% în perioada septembrie 2025 – august 2026.

Importanța serviciului în viața financiară a românilor este ilustrată și de volumul tranzacțiilor: utilizatorii din România au efectuat, în medie, peste 56 de milioane de plăți cu cardul în fiecare lună, în ultimele 12 luni, potrivit datelor companiei. Aproximativ 77% dintre acestea au fost realizate la comercianți locali.

Revolut operează în România printr-o sucursală locală a Revolut Bank UAB și oferă servicii precum conturi cu IBAN românesc, transferuri, plăți, schimb valutar, economii și credite.

La nivel global, compania britanică a depășit pragul de 70 de milioane de clienți și operează în peste 40 de țări.