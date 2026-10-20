S-a aflat de ce a căzut Revolut. Ce s-a întâmplat și ce spune compania despre banii clienților

UPDATE S-a aflat ce a provocat problemele Revolut. O avarie la Google Cloud a blocat serviciile bancare în mai multe țări, inclusiv România

Problemele majore care au afectat marți, 20 octombrie, milioane de utilizatori Revolut din România și din alte țări sunt legate de o avarie a serviciilor Google Cloud din Londra, potrivit Reuters. Incidentul nu a afectat doar aplicația financiară, ci și alte platforme digitale care utilizează infrastructura gigantului american. Plățile cu cardul, transferurile bancare și retragerile de numerar s-au numărat printre serviciile afectate.

O sursă familiarizată cu situația a confirmat pentru Reuters că întreruperea serviciilor Revolut are legătură directă cu problemele tehnice înregistrate de Google Cloud.

Google a anunțat că mai multe dintre serviciile sale au înregistrat erori și întreruperi intermitente ale conexiunilor de rețea în regiunea europe-west2, care corespunde infrastructurii sale din Londra.

Problemele au afectat inclusiv Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Google Kubernetes Engine, Cloud Run și alte servicii utilizate de companii pentru funcționarea aplicațiilor și platformelor online.

De ce a căzut Revolut și ce alte companii au fost afectate

Revolut utilizează infrastructura Google Cloud în baza unui parteneriat strategic cu gigantul american. Avaria a perturbat funcționarea mai multor servicii ale băncii digitale, provocând probleme utilizatorilor din numeroase țări.

Incidentul demonstrează cât de dependente sunt serviciile financiare digitale de infrastructura unor mari furnizori de cloud. O defecțiune într-un centru de date poate produce efecte în lanț asupra companiilor care utilizează serviciile respective.

Problemele nu s-au limitat la Revolut. Aplicația financiară Emma a confirmat că serviciile sale au fost afectate de pana Google Cloud. Au fost raportate dificultăți și în funcționarea platformei imobiliare britanice Rightmove și a unor servicii de ticketing.

Google a recomandat clienților afectați să încerce, acolo unde este posibil, mutarea operațiunilor informatice într-o altă zonă sau regiune a infrastructurii sale cloud.

Deocamdată, compania americană nu a comunicat public cauza tehnică inițială a defecțiunii.

Revolut: Banii și datele clienților sunt în siguranță

Într-un nou mesaj transmis marți, Revolut a confirmat amploarea problemelor și a încercat să liniștească utilizatorii.

„Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis compania.

Reprezentanții Revolut au precizat că echipele tehnice lucrează la remedierea problemelor încă din momentul identificării incidentului.

Printre serviciile afectate s-au numărat autentificarea în aplicație, plățile cu cardul, transferurile, retragerile de numerar de la bancomate și anumite operațiuni cu criptomonede.

În România, unde Revolut a depășit pragul de cinci milioane de utilizatori, problemele au început să fie raportate pe scară largă în jurul orei 09:00.

Nu a fost anunțat un termen precis pentru restabilirea completă a tuturor serviciilor.

Știre inițială

Problemele au început să fie semnalate în cursul dimineții, când mii de utilizatori din mai multe țări, inclusiv România, au raportat dificultăți pe platforma Downdetector.

Unii clienți primesc mesajul „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu” atunci când încearcă să intre în aplicație. Alții reușesc să se autentifice, dar nu pot efectua operațiuni bancare. La tranzacții apare un mesaj de eroare.

Utilizatori din România, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Franța, Țările de Jos, Estonia și alte țări au semnalat dificultăți similare.

Revolut confirmă problemele. Inclusiv plățile cu cardul sunt afectate

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii”, a transmis compania prin intermediul contului oficial de asistență de pe platforma X.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a adăugat Revolut.

Mai mulți clienți au relatat că plățile cu cardul le-au fost refuzate la comercianți, inclusiv în supermarketuri. Alții au reclamat imposibilitatea de a transfera bani sau de a-și alimenta conturile.

Pe platforma Reddit, utilizatori din numeroase țări, inclusiv România, au descris probleme atât cu aplicația destinată persoanelor fizice, cât și cu serviciile Revolut Business.

Nu toate persoanele care folosesc Revolut par să fie afectate în aceeași măsură. În timp ce unii clienți susțin că nu pot efectua nicio operațiune, alții afirmă că aplicația sau plățile cu cardul funcționează normal.

Peste 5 milioane de români folosesc Revolut

Incidentul intervine la numai câteva săptămâni după ce Revolut a anunțat că a depășit pragul de 5 milioane de clienți persoane fizice în România.

Potrivit datelor publicate de companie la sfârșitul lunii septembrie, Revolut a atras peste 500.000 de noi clienți români în mai puțin de un an.

Totodată, numărul clienților care utilizează Revolut drept cont bancar principal a crescut cu 40% în perioada septembrie 2025 – august 2026.

Importanța serviciului în viața financiară a românilor este ilustrată și de volumul tranzacțiilor: utilizatorii din România au efectuat, în medie, peste 56 de milioane de plăți cu cardul în fiecare lună, în ultimele 12 luni, potrivit datelor companiei. Aproximativ 77% dintre acestea au fost realizate la comercianți locali.

Revolut operează în România printr-o sucursală locală a Revolut Bank UAB și oferă servicii precum conturi cu IBAN românesc, transferuri, plăți, schimb valutar, economii și credite.

La nivel global, compania britanică a depășit pragul de 70 de milioane de clienți și operează în peste 40 de țări.