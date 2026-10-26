Smartphone-uri cu baterie detașabilă din 2027. Ce telefoane și aparate intră sub noua regulă a UE

Când bateria telefonului nu mai ține, mulți preferă să cumpere un aparat nou decât să plătească o reparație la service. Uniunea Europeană vrea să schimbe acest obicei, potrivit presei italiene. Din 2027, bateria trebuie să poată fi scoasă și înlocuită acasă, de oricine, fără unelte speciale.

Ce se schimbă din februarie 2027

Regulamentul european privind bateriile (UE 2023/1542) prevede că, de la 18 februarie 2027, bateriile din aparatele electronice trebuie să fie ușor de scos și de înlocuit de utilizator. Ajunge o șurubelniță obișnuită, din comerț. Producătorii nu mai pot cere unelte speciale, pe care nu le oferă gratuit, și nici încălzirea carcasei sau solvenți pentru dezlipirea bateriei. Cutia trebuie să conțină instrucțiuni clare de schimbare și informații de siguranță.

Asta nu înseamnă neapărat întoarcerea la telefoanele vechi, cu capac care se scoate cu unghia. Bateria poate rămâne în interior, cu condiția ca utilizatorul să ajungă la ea singur.

Ce aparate sunt vizate

Regula privește tabletele, laptopurile, telefoanele fără fir și consolele portabile de jocuri. Pe listă intră și unele cititoare de cărți electronice, boxe wireless și accesorii reîncărcabile, precum mouse-uri sau tastaturi.

Ce se întâmplă cu telefoanele mobile

Pentru smartphone-uri există o regulă separată, în vigoare din iunie 2025, iar Comisia Europeană a stabilit că aceasta are prioritate. Producătorii trebuie să vândă baterii de schimb și clienților obișnuiți.

Există însă o portiță: pot livra bateria doar service-urilor dacă telefonul este foarte rezistent. Bateria trebuie să păstreze cel puțin 83% din capacitate după 500 de încărcări complete și 80% după 1.000, iar telefonul trebuie să reziste la praf și la scufundarea în apă, cu certificare IP67. Datorită acestei portițe, iPhone-ul nu este obligat să aibă baterie pe care o schimbă utilizatorul.

Ce aparate scapă de obligație

Pentru unele produse, bateria poate fi schimbată în continuare doar de un tehnician. Pe 14 iulie 2026, Comisia Europeană a extins lista acestor excepții, în principal din motive de siguranță. Scapă de obligație ceasurile inteligente și brățările de fitness, inclusiv Apple Watch, căștile wireless AirPods și ochelarii inteligenți Meta.

Pe listă sunt și periuțele de dinți electrice și alte aparate folosite în apă, unele jucării electrice, termometrele wireless pentru alimente, unele dispozitive medicale și echipamentele pentru zone cu risc de explozie. Noile excepții se aplică după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, dacă Parlamentul European și Consiliul nu se opun.

Telefoanele și aparatele pe care le ai deja acasă nu sunt afectate. Regula se aplică doar produselor noi, puse în vânzare după datele stabilite de lege.