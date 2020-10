Telefonul pentru gameri care se apropie ca performanţe de un PC

Telefonul pentru gameri al celor de la Asus a ajuns la a 3-a generaţie şi e mai bun ca niciodată. Pentru prima dată, un telefon se apropie ca performanţe de un calculator! Asus Rog 3 este primul smartphone cu un ecran cu 144Hz şi are o cameră comparabilă cu telefoanele de top de la Samsung şi Apple.

Bateria este uriaşă, de 6.000 mAh. În plus, noul telefon are şi accesorii speciale pentru gaming. Pe lângă un cooler inclus în pachet, utilizatorii pot să ia separat şi un controller care se ataşează la telefon! Asus Rog 3 are un preţ de 1.099 de euro.

„Nu am fost niciodată mai tentat să am un telefon special de gaming. Compania a înţeles că nu vei avea un telefon pentru gaming şi unul pentru fotografii. Telefonul pentru gaming trebuie să le facă pe toate, iar acesta chiar le face”, a declarat autorul unui review.