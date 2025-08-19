Telescopul spațial Webb a descoperit o nouă lună în jurul planetei Uranus

NASA a anunțat marți că telescopul spațial James Webb a identificat o mică lună de doar 10 kilometri diametru, ascunsă până acum de ochii cercetătorilor, pe orbita planetei Uranus.

Telescopul spațial James Webb a detectat o nouă lună care orbitează Uranus, au anunțat oficialii NASA.

Descoperirea a fost făcută în februarie, cu ajutorul camerei în infraroșu apropiat a telescopului, potrivit AP.

Corpul ceresc, care are aproximativ 10 kilometri lățime, a trecut neobservat inclusiv în timpul survolului realizat de sonda Voyager 2 în urmă cu aproape 40 de ani, din cauza dimensiunilor reduse și a luminozității slabe.

Noua descoperire ridică la 29 numărul total al sateliților cunoscuți ai planetei Uranus.

Până acum erau identificați 28, numiți după personaje din operele lui William Shakespeare și Alexander Pope.

Aproximativ jumătate dintre aceștia sunt la fel de mici și orbitează planeta de la distanțe apropiate.

NASA nu a anunțat încă numele pe care îl va primi cel mai nou satelit al lui Uranus.