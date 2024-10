Un medic stomatolog clujean a dezvoltat prima periuţă de dinţi electrică cu tehnologie sonică din România

Cătălin Dimir este medicul stomatolog din Cluj care a gândit prima periuţă de dinţi cu tehnologie sonică produsă pentru piaţa din România. „The future of dental care is here” este sloganul care introduce consumatorului periuţa Sonair, care are mai degrabă aerul unui gadget, deşi funcţonalităţile acesteia ar putea lesne să o aşeze în topul celor mai bune periuţe de dinţi. Are 51 de grame, realizată aproape în totalitate din aluminiu, cu o durată de folosire până la încarcare de 60 de zile şi 3 variante de reglare a intensităţii de curăţare.