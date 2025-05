Vești bune! Bluesky lansează verificarea conturilor. Cum poți obține badge-ul albastru

Platforma socială Bluesky a anunțat joi, într-un mod discret, lansarea oficială a procesului de verificare a conturilor pentru utilizatorii săi. Conturile considerate „autentice și notabile” pot acum aplica pentru verificare printr-un formular online dedicat, scrie TechCrunch.

Conform unei postări publicate de contul Bluesky Safety, utilizatorii care doresc să obțină badge-ul albastru de verificare trebuie să îndeplinească câteva cerințe de bază: să fie conturi active, să aibă un profil complet (inclusiv biografie și fotografie), să fie siguri și să reprezinte o persoană reală, o afacere înregistrată, o organizație sau o entitate legitimă. În plus, este necesară includerea unui link către un website oficial, dacă acesta există.

Bluesky oferă, de asemenea, posibilitatea organizațiilor de a deveni „verificatori de încredere”, având acces la instrumente care le permit să verifice la rândul lor alte conturi. Funcționalitatea a fost testată luna trecută cu un număr restrâns de parteneri, printre care The New York Times, Wired și The Athletic.

Spre deosebire de modelul X (n.r. fost Twitter), unde verificarea a devenit un simbol al statutului și ulterior un beneficiu contra cost, Bluesky propune o abordare mai descentralizată. Pe lângă badge-ul albastru, utilizatorii se pot verifica și prin domenii personalizate în numele de utilizator, cum ar fi exemplul contului @npr.org. Până în prezent, peste 270.000 de conturi au adoptat acest sistem de verificare bazată pe domeniu.

Criteriile de notabilitate nu sunt însă complet transparente. Bluesky afirmă că evaluarea conturilor notabile va ține cont de factori precum recunoașterea profesională, acoperirea media în publicații de renume, prezența pe platforme de referință sau alte dovezi de interes public. Contextul general și valoarea de interes public a fiecărui cont vor fi esențiale în decizie.

Compania a menționat că va contacta doar conturile selectate pentru verificare, ceea ce sugerează un proces de evaluare atentă, dar posibil lent, în lipsa automatizării complete.