VIDEO. Compania românească UiPath va fi listată la bursă. Daniel Dines, CEO: „Nu cred că oamenii îşi vor pierde joburile din cauza automatizării”

Daniel Dines, CEO-ul UiPath, a anunţat că se pregăteşte pentru o listare publică iniţială (IPO), fără a anunţa o dată exactă, însă anul 2021 pare o certitudine.

„Aveam planuri pentru listarea la bursă încă de dinainte de COVID, dar ne-am făcut o promisiune, şi anume că vom aplica pentru IPO doar atunci când vom fi spre profitabilitate. Acum, COVID ne-a accelerat planurile, suntem într-o situaţie financiară foarte solidă şi, în mod clar, plănuim să aplicăm pentru IPO anul viitor”, a spus Dines, într-un interviu pentru CNN.

Noua investiţie va sprijini planurile UiPath în vederea accelerării proceselor de automatizare în companii, “astfel ca fiecare afacere să devină, în final, o afacere bazată pe software”, spune Dines.

"În această criză am lucrat chiar mai mult şi am ajutat companiile să gestioneze mai bine situaţia. Pe cei de la Clinica din Cleveland i-am ajutat să economisească 3 ore pentru fiecare asistentă, timp în care au fost trataţi pacienţii. Totul este despre eficienţă, este pentru a oferi oamenilor ocazia să realizeze joburi pentru care oamenii sunt făcuti. În cazul asistentelor, să ajute pacienţi, nu să completeze documente", a explicat Dines.

"Cred că natura joburilor se va schimba"

Daniel Dines spune că piaţa joburilor se va schimba radical în următoarea perioadă, iar automatizarea nu îi va face pe oameni să-şi piardă joburile, însă aceştia trebuie să-şi îmbunătăţească calităţile.

"Cred că natura joburilor se va schimba. Nu cred că îşi vor pierde joburile din cauza automatizării, dar trebuie să-şi imbunătăţească munca. Lucrăm în SUA cu 7500 de oameni pentru a-i antrena pentru tehnologia noastră. Nu este valabil doar pentru SUA, lucrăm în toată lumea. Am investit mult în comunitate, suntem foarte mândri să avem milioane de oameni care au învăţat să fie pregatiţi pentru următoarea generaţie de joburi", a încheiat Dines.

