WhatsApp lansează nume de utilizator, dar întâmpină controverse în cea mai mare piață a sa. Care sunt motivele nemulțumirilor

Noua funcționalitate permite utilizatorilor să fie găsiți și contactați printr-un nume de utilizator, în locul numărului de telefon, o schimbare semnificativă pentru aplicația deținută de Meta, care susține că măsura va îmbunătăți confidențialitatea.

Totuși, inițiativa a atras rapid critici legate de riscul de impersonare, mai ales în India, cea mai mare piață WhatsApp, cu peste 500 de milioane de utilizatori.

Username-uri sensibile, încă disponibile

În testele inițiale, TechCrunch a constatat că erau încă disponibile pentru rezervare username-uri care imită nume ale unor politicieni, celebrități sau instituții publice. Printre exemple se numără „indiamodi”, „shahrukh.actor”, „teamamitabh”, „ambanijio” și „rbi_verify”, care fac trimitere la premierul Indiei, Narendra Modi, actorii de la Bollywood Shah Rukh Khan și Amitabh Bachchan, miliardarul Mukesh Ambani și Reserve Bank of India.

Separat, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a declarat pe X că nu a putut rezerva „cz_binance”, deși folosește deja acest handle pe alte platforme.

Reacția autorităților indiene

Întrebată despre protecția împotriva impersonării, Meta a precizat că rezervă username-uri pentru persoane publice, instituții guvernamentale și „anumite variații” ale acestora, fără a explica însă criteriile exacte.

Îngrijorările au ajuns rapid la autoritățile din India, unde fraudele cibernetice care implică mesaje false din partea poliției, băncilor sau instituțiilor statului sunt frecvente. Ministerul Electronicii și Tehnologiei Informației a transmis WhatsApp o notificare oficială în care avertizează că funcția ar putea „crește semnificativ incidența fraudelor online, phishing-ului și atacurilor de impersonare”.

Ministerul a cerut companiei să explice de ce nu ar trebui inițiate acțiuni legale în baza legislației IT din India și a solicitat amânarea lansării până la finalizarea consultărilor.

Critici din partea societății civile

Intervenția guvernului a fost criticată de organizația pentru drepturi digitale Internet Freedom Foundation, care a susținut că notificarea nu are o bază legală clară și riscă să ofere executivului puteri excesive asupra designului produselor tehnologice.

Dezbaterea amintește de o poziție exprimată anterior de Înalta Curte din Delhi într-un caz ce viza Telegram, unde judecătorii au observat că folosirea username-urilor în locul numerelor de telefon poate facilita ascunderea identității și răspândirea rapidă a conținutului ilegal.

Experții în securitate sunt împărțiți. Rachel Tobac, CEO al SocialProof Security, consideră username-urile un câștig net pentru confidențialitate, deoarece reduc expunerea numerelor de telefon la atacuri de tip SIM-swap sau phishing. Totuși, ea avertizează că numele de utilizator asemănătoare pot fi exploatate de infractori.

Și Mozilla Foundation atrage atenția că noua funcție vine cu compromisuri, inclusiv un potențial val de escrocherii prin handle-uri false.

În același timp, Mozilla susține că posibilitatea de a lega username-uri de Facebook și Instagram evidențiază puterea Meta de a unifica identitatea utilizatorilor în propriul ecosistem, fără a oferi aceeași portabilitate către platforme rivale.

Lansare prudentă

WhatsApp afirmă că adoptă o abordare graduală și că ia în considerare feedback-ul primit.

„Ne mișcăm cu atenție și ascultăm opiniile utilizatorilor pentru ca, atunci când funcția va fi lansată complet mai târziu în acest an, să fie făcută corect”, a transmis compania.

Introducerea username-urilor promite mai multă confidențialitate, dar deschide și o dezbatere amplă despre încredere, securitate și puterea platformelor într-una dintre cele mai mari piețe digitale din lume.