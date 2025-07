YouTube renunță la pagina Trending după 10 ani și lansează topuri inteligente pe categorii

Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Potrivit unui anunț oficial făcut joi de companie, noua abordare reflectă modul actual în care publicul descoperă conținut viral: prin recomandări personalizate, căutări și secțiunea de comentarii, nu printr‑o listă unică all‑in‑one.

Ce se schimbă?

Noua structură concentrează tendințele pe verticalele de conținut cele mai consumate, înlocuind lista unificată cu clasamente separate. Utilizatorii pot accesa noile topuri în meniul Explore, pe canalele creatorilor sau în feed‑ul de abonamente. YouTube promite să adauge și alte categorii, pe măsură ce macro‑ și micro‑tendințele se diversifică.

De ce se renunță la lista unică

Compania motivează schimbarea prin numărul tot mai mare de micro‑tendințe generate de comunități diferite și prin scăderea traficului înregistrat de pagina Trending în ultimii cinci ani. Dacă în 2015 era suficientă o listă generală pentru a surprinde viralele momentului, astăzi conținutul viral apare simultan în multiple nișe, iar algoritmul de recomandare personalizează deja experiența fiecărui utilizator.

Impactul asupra descoperirii conținutului

Pentru spectatori, descoperirea clipurilor populare va rămâne centrată pe recomandările algoritmice, susținută de noile clasamente publice. YouTube afirmă că varietatea de conținut promovat va crește, fiind „mai relevantă și mai naturală” pentru modul în care oamenii explorează platforma.

Beneficii pentru creatori

În YouTube Studio, fila Inspiration va continua să ofere idei personalizate pentru creatorii care doresc să identifice rapid următoarea tendință. În plus, funcția experimentală Hype va permite publicului să amplifice videoclipurile noi, iar programul Creators on the Rise va evidenția talente emergente pe rețelele sociale .