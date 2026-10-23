Liderii mondiali ai turismului de aventură s-au reunit în Cappadocia. De ce fascinează această regiune din Turcia

Cunoscută pentru zborurile cu balonul cu aer cald, formațiunile stâncoase neobișnuite și hotelurile amenajate în peșteri, Cappadocia a devenit, între 16 și 19 octombrie, locul de întâlnire al unora dintre cei mai importanți reprezentanți ai turismului de aventură din lume.

Evenimentul a reunit conducerea Adventure Travel Trade Association (ATTA) și a fost găzduit de Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), sub coordonarea Ministerului Culturii și Turismului și cu sprijinul Turkish Airlines.

ATTA, una dintre cele mai importante organizații internaționale din acest domeniu, a fost înființată în 1990 și reunește într-o rețea globală peste 100.000 de profesioniști, de la operatori turistici și hotelieri până la consultanți, companii de tehnologie și organizații care promovează destinații turistice.

Cappadocia, un peisaj spectaculos modelat de natură de-a lungul mileniilor

Cappadocia impresionează prin peisajele sale neobișnuite, istoria de mii de ani și numeroasele posibilități de explorare. Regiunea este cunoscută pentru așa-numitele „hornuri ale zânelor”, formațiuni stâncoase create prin eroziunea rocilor vulcanice. Modelate de vânt și apă de-a lungul mileniilor, acestea dau locului un aspect aproape ireal.

Văile și stâncile cu forme neobișnuite pot fi admirate de la înălțime, în timpul zborurilor cu balonul cu aer cald, una dintre cele mai apreciate experiențe turistice din Cappadocia.

Regiunea oferă însă mult mai mult decât priveliști spectaculoase. Turiștii pot explora văile pe jos, pe biciclete electrice sau mountain bike, dar pot participa și la excursii călare, pe trasee care traversează peisajele vulcanice.

Aventură și noi parteneriate internaționale în Cappadocia

O parte dintre aceste experiențe au fost incluse și în programul reuniunii ATTA. Participanții au explorat văile Cappadociei într-un tur cu biciclete electrice și au efectuat o vizită de documentare pe traseul competiției Salomon Cappadocia Ultra Trail, unul dintre evenimentele importante de alergare pe teren accidentat din Turcia.

Președintele Consiliului Director ATTA, Erik Blachford, a participat chiar la competiția desfășurată între 16 și 18 octombrie.

Pe 18 octombrie, reprezentanții organizației s-au întâlnit cu operatori turistici locali, hotelieri și alți profesioniști din regiune, pentru a discuta despre noi oportunități de colaborare.

Potrivit reprezentanților turismului din Turcia, reuniunea ar putea deschide calea organizării în țară a unor evenimente internaționale importante ale ATTA, printre care Elevate Europe și World Summit.

Hoteluri în peșteri, gastronomie și tradiții viticole vechi de secole

Farmecul Cappadociei nu se limitează la peisajele spectaculoase. Regiunea este cunoscută și pentru hotelurile amenajate în peșteri, unele cu terase panoramice de unde turiștii pot admira văile și formațiunile stâncoase.

Gastronomia reprezintă o altă atracție. Cappadocia are restaurante incluse în Ghidul Michelin, iar bucătăria locală pune în valoare tradițiile și produsele specifice zonei.

Regiunea păstrează și tradiții viticole vechi de secole, iar podgoriile locale le oferă turiștilor posibilitatea de a descoperi vinurile specifice Cappadociei.

Această combinație de peisaje spectaculoase, experiențe turistice și tradiții locale contribuie la atractivitatea Cappadociei ca destinație de vacanță.