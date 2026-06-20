Orașele de 15 minute schimbă Europa. Modelul care promite mai puțin trafic și mai mult timp liber

Conceptul a devenit tot mai discutat în ultimii ani, pe fondul creșterii traficului, poluării și timpului pierdut în deplasări. Pentru locuitori, inclusiv românii din diaspora care trăiesc în marile orașe europene, modelul promite un stil de viață mai eficient și mai puțin dependent de mașină, scrie Hosteltur.com.
Ideea a fost propusă în 2016 de urbanistul Carlos Moreno și pornește de la un principiu simplu: viața de zi cu zi trebuie să fie la distanță scurtă de casă.
Asta înseamnă că locuitorii ar trebui să aibă aproape locuința, locul de muncă, școala, magazinele, parcurile și serviciile medicale, fără a fi nevoiți să traverseze orașul.