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Orașele de 15 minute schimbă Europa. Modelul care promite mai puțin trafic și mai mult timp liber

Un nou model urban promite să reducă traficul, poluarea și timpul pierdut pe drumuri. Tot mai multe orașe europene mizează pe ideea că tot ce ai nevoie ar trebui să fie la maxim 15 minute de casă.
Orașele de 15 minute schimbă Europa. Modelul care promite mai puțin trafic și mai mult timp liber
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 10:18, Știrile zilei
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Conceptul a devenit tot mai discutat în ultimii ani, pe fondul creșterii traficului, poluării și timpului pierdut în deplasări. Pentru locuitori, inclusiv românii din diaspora care trăiesc în marile orașe europene, modelul promite un stil de viață mai eficient și mai puțin dependent de mașină, scrie Hosteltur.com.

Ce înseamnă, de fapt, un „oraș de 15 minute”

Ideea a fost propusă în 2016 de urbanistul Carlos Moreno și pornește de la un principiu simplu: viața de zi cu zi trebuie să fie la distanță scurtă de casă.

Asta înseamnă că locuitorii ar trebui să aibă aproape locuința, locul de muncă, școala, magazinele, parcurile și serviciile medicale, fără a fi nevoiți să traverseze orașul.

Descoperă cum ar putea arăta viitorul vieții urbane, pe Mediafax.es.

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