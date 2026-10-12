Trenul minunilor. Are 81 de tuneluri și traversează Alpii până la mare. Linia, redeschisă complet după o investiție uriașă

Linia feroviară Cuneo–Ventimiglia–Nisa, supranumită „Trenul Minunilor”, traversează Alpii Maritimi și leagă Piemontul de Marea Ligurică și de Coasta de Azur.

Traseul are 96 de kilometri până la Ventimiglia și 119 pe ramura spre Nisa, cu 81 de tuneluri, unele în spirală, și zeci de poduri.

Inaugurată în 1928 și aruncată în aer de germani, linia a fost redeschisă complet abia în 1979 și a devenit un simbol al împăcării dintre Italia și Franța.

Din „Trenul Minunilor”, pe drum se văd satul cu scene din Pinocchio pictate pe ziduri, muzeul gravurilor rupestre de la Tenda și fresce din secolul al XV-lea.

Între Cuneo și Ventimiglia circulă patru trenuri directe pe zi, iar biletul pentru un adult costă 9,75 euro.

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