,,Ochii pe mine!”. Iulian Chifu, analist de politică externă: ,,Avem companii care fac securitatea cibernetică a Parlamentului European” / ,,În ultima perioadă, au fost raportate spargeri şi atacuri la producătorii de vaccinuri”

,,Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu, invitaţi joi seara la Aleph News – profesorul Iulian Chifu, analist de politică externă şi cântăreţul CRBL.

Iulian Chifu îţi vorbeşte despre un subiect cu o miză uriaşă pentru România, Mai exact, ţara noastră va găzdui Centrul European pentru Securitate Cibernetică, în urma unei selecţii la care au participat şapte oraşe candidate. Ce este, pe cine şi cu ce ajută concret prima Agenţie Europeană care va avea sediul în ţara noastră?

Bucureştiul a fost ales în urma unui vot, dintr-o listă de şapte oraşe pe care se mai aflau Bruxelles, Munchen, Varşovia, Vilnius, Luxemburg şi oraşul spaniol Leon. În finală au intrat Capitala României şi cea a Belgiei. Bucureştiul a câştigat cu 15 voturi la 12. Iulian Chifu îţi explică cum va funcţiona şi care este conceptul prin care se va îndeplini misiunea europeană.

Iulian Chifu: ,,În primul rând, este o recunoaştere a României!”

Analistul de politică externă îţi vorbeşte şi despre importanţa găzduirii la Bucureşti a Centrul European pentru Securitate Cibernetică a UE şi ce înseamnă acest lucru pentru România.

,,Agenţiile fac două lucruri: politicile şi banii. Totul trece prin aceasta agenţie şi este vorba de vreo 2 miliarde. Vorbim de componenta de cercetare, de tehnologie. Aici este bătălia, la nivelul tehnologiilor, la nivelul cercetării şi la nivelul capacităţii de a combate, în domeniul securităţii cibernetice. În primul rând, este o recunoaşte a României. (...) Cel mai important strateg este componenta aceasta de cercetare strategică, tehnologie pe zona cibernetică. Înseamnă, că toată cercetarea Europeană vine la tine. Se adună la Bucureşti.”

Invitatul lui Vlad Craioveanu îţi explică şi care sunt vulnerabilităţile şi provocările existente în domeniul securităţii cibernetice. Acesta ne devoalează că, în contextul pandemiei, cei vizaţi de hackeri au fost producării de vaccinuri.

,,Iulian Chifu: Reţineti, cyber security, cyber defence, în noul context sunt foarte importante. Gândiţi-vă că avem anunţate acum, nu mai vorbim de intervenţia în alegeri, EPT 28-29, respectiv GRU şi SVR la alegerile americane şi în alte locuri, dar şi Agenţia Antidrog, Agenţia pentru sportivi împotriva dopajului, toate au fost sub atac. Dar gândiţi-vă că numai în ultima perioadă au fost raportate spargeri şi atacuri la producătorii de vaccinuri, de exemplu, în pandemie.

Vlad Craioveanu: Era de aşteptat.

Iulian Chifu: La Agenţia europeană, cea care urmează să valideze, a medicamentului, am avut atac cibernetic. Păi şi acolo responsabilitatea şi tipul de intervenţie trebuie să fie preluat de aceasta agenţie, nu e peste noapte. În primul rând este responsabil statul unde se petrece care are propriile sale instrumente. Dar până la urmă tot la nivelul viitoarei agenţii se vor întampla.”

I.Chifu: ,,Avem oameni foarte buni pe domeniul securităţii cibernetice”

Afli de la Iulian Chifu că decizia de astăzi va aduce şi oportunitatea de a crea noi locuri de muncă. Analistul de politici externă îţi mai spune că ele nu vor fi dedicate în totalitate românilor, fiind un centru european, însă se vor face anunţuri şi cei mai buni vor intra.

România are două mari atuuri: este ţara-gazdă şi, pe deasupra, avem profesionişti în domeniul securităţii cibernetice.

,,Vor fi locuri de muncă, depinde cum arată structura. Gândiţi-vă că de-abia s-a aprobat locul unde va fi aceasta agenţie, după care urmează statele, bugetele. (...) Avem oameni foarte buni pe domeniul securităţii cibernertice. Aici, intra şi zona privată şi zona de cercetare universitară. Nu o să dau nume, dar avem companii care fac securitatea cibernetică a Parlamentului European, companii private.”

I.Chifu: ,,Problema este a noastră şi a legislaţiei!”

De la securitate cibernetică ne mutăm la scena politică de pe plaiurile noastre mioritice. Şi ne oprim cu discuţia la o întrebare pe care mulţi au rostit-o după alegerile parlamentare: cum a apărut şi cum a reuşit să obţină un procentaj atât de mare Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR)?

,,Vlad Craioveanu: Cum vedeţi apariţia acestul nou partid, AUR? Există voci care spun că procentajul ăsta destul de mare pe care l-au obţinut la alegeri l-au obţinut pentru că s-au folosit tehnici gen Cambridge Analytica, de microtargeting.

Iulian Chifu: E adevărat, au fost tehnici de microtargeting. Problema este a noastră şi a legislaţiei. E adevărat, suntem în perioadă de pandemie, dar în mod normal, eu trebuie să stabilesc că dezbaterea se desfăşoară în spaţiu public, nu în reţele ascunse, închise, în dark web sau în spatele uşilor închise, unde se fac nişte recrutări spunându-li-se orice oamenilor, care sunt convinşi şi duşi la vot. Deci aici o sanitarizare şi pe spaţiul acesta. Va trebuie să obligăm partidele să aibă şi această interfaţă publică, să se confrunte cu publicul, să se confrunte între ele în aşa fel încât cele ce le propovăduiesc să apără în spaţiu public şi să ştie toată lumea despre cine e vorba.

Vlad Craioveanu: Da, dar la noi partidele refuză confruntările electorale…

Iulian Chifu: Adică s-a făcut o recrutare pe bule, ca să înţelegem. Am cules strict ce am vrut să spun în acele bule, nu sunt confruntat de nimeni, nu intră nimeni peste bula mea, peste grupul meu închis şi nici nu îmi spune o altă părare ca cel care se uită să aibă o opinie formată din mai multe. De aici, aici trebuie să gasim forma prin care toate aceste lucruri, dezbaterea să fie şi partidele să fie în spaţiul public, adică într-un spaţiu în care pătrunde oricine.

Nu în grupuri închise, nu în zone din astea de recrutare. Eu vă aduc aminte că în Marea Britanie Cambridge Analytica este interzisă, în Statele Unite nu, dar în Marea Britanie este interzisă. În consecinţă, poate, ne gândim şi noi apropos de instrumentarul de această factură, în ce măsură, nu cumva, ajută la modificări substanţiale la nivelul mentalului colectiv şi sunt instrumente de război informaţional.”

CRBL, despre muzică, planuri şi noua viaţa în Spania: ,,În zona de Dance, CRBL nu o să mai fie!”

Şi de la probleme de securitate şi siguranţă cibernică, trecem la muzică, inspiraţie şi poveşti de viaţă. Personajul principal: cântăreţul CRBL, care într-un an, deloc uşor pentru artişti, s-a mutat cu familia în Spania.

Va face o carieră muzicală şi peste hotare, dar şi ce l-a determinat pe artistul român să ia o asemenea decizie radicală?

Oficial îi merge bine!

Cel care ne-a spus de fiecare dată – e drept, pe ritmul muzicii – că oficial îi merge bine susţine că are o viaţă liniştită, cu vedere la mare şi se bucură de locurile la care a visat dintotdeauna/ Ceea ce pare că nu prea a făcut cât a fost în România.

,, Am băut foarte multă apă la viaţa mea, dar vine o vreme în care apa se schimbă în vin.”

CRBL, despre muzică şi hateri: ,,Proştii şi haterii sunt foarte asemănători”

CRBL mărturiseşte că, pe fondul pandemiei şi al restricţiilor existente şi în Spania, perioada este una ideală pentru compus. În plus, după 20 de ani de show-biz, a luat o hotărâre care nu seamănă cu nimic din ce a fost până acum. Mai exact: nu va mai conta cantitatea, ci calitatea!

,,CRBL: Am hotărât ca după 20 de ani de show-biz, unde a trebuit să fac şi ce se cere şi ce trebuie, am hotărât să mă premiez şi să fac doar ce vreau în materie de muzică. Cu timpul creştem, ne facem mai mari, gândim altfel, filtrăm altfel, şi în momentul ăla parcă vrei altceva.

Vlad Craioveanu: E vorba de o schimbare de direcţie în cariera ta muzicală, să ne aşteptăm că vei aborda alt gen sau tot pe zona de Dance dar cu mici modificări?

CRBL: Nu, nu! CRBL în zona de Dance nu o să mai fie, nu pot spune „Niciodată” pentru că e un cuvânt periculos, dar m-am dus în cu totul altă direcţie… Uite, anul ăsta am lansat un EP care se numeşte „Paie pe foc”, cu 6 piese… După care am început promovarea albumului „Trandafiri şi Jack”. E un contrast şi albumul ăsta chiar însumează ce-am vrut eu să spun prin metafora asta, „Trandafiri şi Jack”. Am lansat 4 videoclipuri, 4 piese, diferite una de alta, în decembrie mai vine încă una care se intitulează „Încearcă şi tu”, după care în ianuarie am să lansez tot albumul.

Vlad Craioveanu: CRBL, le găsim pe YouTube deja?

CRBL: Toate sunt sus pe YouTube, toate, toate, toate. (..) Pentru mine nu mai contează cantitatea, contează doar calitatea, le-am şi spus, cred că sunt singurul artist din România care se bucură când îi scad urmăritorii pentru că înseamnă că se cern, eu nu am nevoie de hateri, şi am spus că fac muzică interzisă proştilor. Într-adevăr, proştii şi haterii sunt foarte asemănători, nu toţi, ca să nu generalizăm, dar în mare cam acolo sunt… Şi atunci nu mă deranja ca să nu te deranjez. Nu mai sta alături de mine dacă nu îţi face plăcere. (...) Şi, într-adevăr, am nişte supărări, am nişte frustări, am muncit mult la viaţa mea şi încă sunt pregătit să muncesc. Sunt un artist la început de drum, cu un alt stil muzical, cu altă formă de abordare a muzicii şi atunci am luat-o ca atare. Am să cânt pentru 10 oameni dar măcar sunt acei 10 oameni.”

,,Sunt posesor de CRBL şi la propriu si la figurat. Trăiesc din ce am produs!”

CRBL are un mesaj pentru cei care îl tot întreabă din ce trăieşte în Spania – ţinând cont de faptul că este într-o ţară străină în care nu are notorietatea din România – dar şi că, pe fondul restricţiilor impuse de pandemie, nu mai produce bani din concerte.

,,Eu sunt şi Furnicuţa, sunt şi greierelul. Am hotărât anul acesta să nu fac absolut nimic. Iar de la anul am nişte proiecte separate de muzică. Toata lumea mă întreabă cu ce trăiesc. Trăiesc din ce am produs. Că eu sunt posesor de CRBL şi la propriu si la figurat şi atunci am avut grijă să trăiesc bine.”