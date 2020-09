Ciolacu: Nu am vorbit cu Gabriela Firea. Mi-aş dori să candideze la parlamentare

„Nu am vorbit cu Gabriela Firea. O să o fac după această conferinţă”, spune Marcel Ciolacu.

El consideră că Gabriela Firea ”a avut puterea să lupte singură împotriva dreptei unite” şi spune că aceasta nu ar trebui să opteze pentru calitatea de consilier general.

„Mi-aş dori să candideze pentru un post în Parlament. Consider că trebuie să fie în linia întâi a PSD. Rezultatele din Bucureşti se datorează în mare măsură şi dnei Gabriela Firea”, apreciază liderul social-democraţilor.

Preşedintele PSD afirmă că el i-a recomandat Gabrielei Firea să rămână duminică seara cu stafful de campanie.

Marcel Ciolacu: Rezultatele votului ne arată că PSD este pe drumul cel bun. PSD va continua să prezinte şi să propună soluţii şi proiecte concrete pentru români. România are nevoie de o alternativă la ceea ce este acum. Democraţia are nevoie de un partid de stânga puternic, cu viziune. PSD a reuşit un scor de peste 30%. În acest moment, PSD are cel mai mare număr de consilii judeţene, 20, şi cel mai mare număr de primari aleşi. Rămânem cel mai mare partid din România. Persoanele anchilozate de prea mult timp în anumite funcţii publice, indiferent dacă au fost din partea PSD sau din partea PNL au fost sancţionate de români.

Marcel Ciolacu precizează ca nu se referă la Gabriela Firea, ci „în primul rând la Nicolae Robu”.