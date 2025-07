Studiourile de film pariază pe genul horror pentru a readuce publicul în cinematografe

Filmele de groază câștigă tot mai mult teren la box office, într-un context în care publicul pare să fi obosit de supereroi, continuări și remake-uri.

Potrivit datelor Comscore citate de Reuters, filmele horror reprezintă anul acesta 17% din vânzările de bilete în America de Nord, în creștere față de 11% în 2024 și doar 4% în urmă cu un deceniu.

Succesul unor filme precum Sinners și Final Destination: Bloodlines a fost completat de așteptarea pentru unor lansări precum The Conjuring: Last Rites și Five Nights at Freddy’s 2.

Filmul Sinners, o poveste originală despre vampiri în Mississippi, regizat de Ryan Coogler și cu Michael B. Jordan în rol principal, a devenit al treilea cel mai profitabil film al anului în SUA și Canada.

Studiourile speră că genul horror va continua să atragă publicul înapoi în sălile de cinema.