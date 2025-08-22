Statuia subacvatică a lui Hristos din Portofino, curățată de italieni

Statuia din bronz, înaltă de 2,5 metri, care îl înfățișează pe Hristos cu mâinile ridicate în semn de binecuvântare, a fost realizată din medalii topite ale soldaților căzuți ai Italiei, tunuri și nave, fiind concepută ca un memorial pentru cei care au murit pe mare. Ea este apreciată ca un simbol puternic al sacrificiului din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar statui similare se găsesc în largul Key Largo, Florida, și în Grenada.

Statuia se află la aproximativ 300 de metri de plajă, între stațiunile Portofino și Camogli, pe coasta Ligurică nordică a Italiei, la o adâncime de aproximativ 18 metri.

Le „Christ of the Abyss” (Il Cristo degli Abissi) est l’une des statues sous-marines les plus célèbres et emblématiques au monde. Immergée à environ 17 mètres de profondeur dans la baie de San Fruttuoso, entre Camogli et Portofino, sur la côte ligure en Italie, cette sculpture… pic.twitter.com/esFTtYyu6M — Le Contemplateur (@LeContempIateur) July 31, 2025

Biroul de arheologie al Ministerului Culturii din Italia precizează că, datorită apropierii de coastă și adâncimii relativ mici, locul „Hristos al Abisului” este cel mai frecventat punct de scufundări din Marea Mediterană. Situl, situat în golful San Fruttuoso, atrage, de asemenea, caiaciști și practicanți de paddleboard, deoarece statuia poate fi văzută de la suprafață.

În fiecare an, scafandrii curăță cu grijă statuia folosind jeturi de apă pentru a îndepărta bacteriile și depunerile corozive acumulate. Anul acesta, operațiunea de curățare a avut loc marți și a implicat poliția italiană, paza de coastă și alte patru forțe.