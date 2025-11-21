Un italian s-a deghizat în bătrână pentru a încasa în continuare pensia mamei sale decedate

Nimeni nu a observat nimic, timp de trei ani. Nici serviciile sociale italiene, nici vecinii, nici măcar primăria, potrivit Le Figaro. În Borgo Virgilio, Italia, bărbatul în vârstă de 57 de ani a fost arestat după ce a ascuns moartea mamei sale pentru a putea continua să primească pensia acesteia. Femeia, care a murit din cauze naturale în 2022, nu fusese niciodată declarată oficial moartă: fiul ei a ales să-i ascundă trupul în pivnița casei lor.

Subterfugiul ar fi putut continua probabil mult mai mult dacă actul de identitate al femeii decedate nu ar fi expirat, relatează Corriere della Sera. Fără acest document, era imposibil să se finalizeze procedurile administrative necesare pentru plata pensiei. Aflat într-un impas, bărbatul a conceput o soluție pe cât de îndrăzneață, pe atât de absurdă: s-a dat drept mama sa și a mers el însuși la primărie pentru a-i reînnoi actele.

S-a dus la starea civilă deghizat într-o rochie elegantă

Așa se face că, într-o zi, angajații de la oficiul stării civile au văzut sosind un bărbat îmbrăcat într-o rochie elegantă, purtând o perucă și machiaj care să semene cu o femeie octogenară. Strategia stângace nu a păcălit pe nimeni. Personalul i-a cerut pur și simplu să se întoarcă cu o ținută „mai potrivită”, dar când a apărut a doua oară, poliția locală îl aștepta deja.

O anchetă scurtă a scos la iveală adevărul. Ofițerii s-au dus la domiciliul bărbatului și au descoperit rămășițele mumificate ale mamei sale în pivniță. Cadavrul a fost transferat la morga Spitalului Mantua pentru examinare. Bărbatul este acum urmărit penal pentru ascunderea unui cadavru și fraudă cu asistența socială.

Cazul, demn de un scenariu de film, a șocat orășelul liniștit cu 15.000 de locuitori. Anchetatorii încearcă acum să reconstituie cei trei ani în care bărbatul a reușit să mențină iluzia că mama sa era încă în viață.