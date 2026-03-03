Războiul din Orientul Mijlociu. Iranul atacă Kuweitul / Noi explozii raportate în Teheran / Trump a anunțat că SUA vor răspunde atacului la ambasada de la Riad / Ambasada SUA din Amman, Iordania, a fost evacuată

Prețul petrolului urcă a treia zi la rând pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Cotațiile petrolului au continuat să crească marți, pentru a treia zi consecutiv, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor legate de transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Investitorii se tem în continuare de posibile probleme legate de livrările din una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol din lume.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au ajuns la 78,83 dolari pe baril, cu 1,10 dolari mai mult, adică un avans de 1,4%, la ora 01:07 GMT.

În ședința de luni, prețul a atins 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025. Ulterior, cotația a scăzut, însă s-a închis cu un câștig de 6,7%, potrivit Reuters.

Rubio va actualiza Congresul după atacul cu drone asupra ambasadei SUA din Riad

Secretarul de stat american Marco Rubio va avea o discuție marți cu membrii Senatului și Camerei Reprezentanților din Statele Unite, scrie Sky News.

Anunțul vine în urma unui atac cu drone asupra ambasadei SUA din Riad, despre care ministerul apărării a declarat că a dus la un „foc limitat” și pagube materiale minore.

Rubio avertizase anterior că „cele mai grele lovituri abia urmează” și că „următoarea fază va fi și mai dureroasă pentru Iran decât este acum”.

Trump a anunțat că SUA vor răspunde atacului la ambasada de la Riad

Trump a declarat pentru NewsNation că se va afla în curând care vor fi represaliile ca răspuns la atacul asupra ambasadei SUA din Riad și la moartea personalului militar american în timpul conflictului din Iran, a postat un reporter de la agenția media pe X, citând un interviu cu acesta.

„Mi-a spus, de asemenea, că nu crede că vor fi necesare trupe la sol”, a scris jurnalista Kellie Meyer într-o postare pe pagina de X.

BREAKING: I just spoke to President Trump he said you’ll find soon what the retaliation will be for the attack on the U.S. embassy in Riyadh and for the U.S. service members killed. He also told me he doesn’t think boots on the ground will be necessary. — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) March 3, 2026

Saudi Arabia confirmă lovitura cu drone asupra ambasadei SUA din Riad

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a confirmat pe rețelele de socializare că ambasada SUA la Riad a fost lovită de două drone și a provocat un incendiu și pagube materiale minore clădirii.

O explozie puternică s-a auzit și flăcări s-au văzut la ambasadă, marți dimineață, devreme, conform rapoartelor. Fumul negru s-a ridicat deasupra sediului diplomatic al orașului Riad.

Reuters a citat două persoane care au declarat că nu au fost raportate răniți, având în vedere că clădirea era goală în primele ore ale dimineții.

Incendiu și explozii la ambasada Statelor Unite din Riad, după un atac cu drone

Un incendiu a izbucnit la ambasada Statelor Unite din Riad, după ce mai multe explozii au fost auzite în cartierul diplomatic al capitalei saudite, au declarat două surse pentru Reuters.

AFP relatează, citând patru martori, că marţi dimineaţă s-au produs două explozii puternice în zona care găzduieşte mai multe ambasade, iar unul dintre martori a observat un nor de fum.

Qatarul anunță interceptarea a două rachete balistice

Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că armata qatareză a interceptat două rachete balistice, după ce s-au auzit explozii puternice în Doha, probabil din cauza proiectilelor lansate de Iran, scrie The Times of Israel.

Qatar a reușit să „intercepteze și să neutralizeze două rachete balistice care au vizat mai multe zone din țară”, se arată într-un comunicat al ministerului, unde este menționat că „amenințarea a fost tratată imediat după detectare”.

Explozie și fum în cartierul diplomatic din Riad, capitala Arabiei Saudite

The Guardian raportează că s-au auzit explozii puternice și s-au văzut nori de fum în cartierul diplomatic al Riadului, capitala Arabiei Saudite.

Israel lansează atacuri aeriene asupra țintelor Hezbollah în Beirut și zone din Liban

Armata israeliană tocmai a fost citată declarând că a lansat noi atacuri asupra țintelor Hezbollah din Beirut, după ce a avertizat că va continua campania împotriva grupării susținute de Iran.

„IDF atacă în prezent centrele de comandă și depozitele de arme Hezbollah din Beirut”, se arată într-un comunicat al armatei, citat de AFP.

Israelul și Emiratele Arabe Unite detectează rachete lansate din Iran

Israelul și Emiratele Arabe Unite au anunțat marți, după miezul nopții, că au detectat rachete lansate din Iran. Emiratele Arabe Unite au declarat că „se confruntă cu un baraj de rachete balistice”, în timp ce Israelul a declarat că sistemele sale defensive funcționează pentru a intercepta amenințarea.

Sirenele de alertă roșie s-au declanșat în nordul, centrul și sudul Israelului.

Forțele de Apărare ale Israelului au îndemnat cetățenii să se adăpostească până la o nouă notificare.

Zborurile din Emiratele Arabe Unite reîncep parțial pe fondul restricțiilor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu

Mai multe companii aeriene internaționale reiau un număr mic de zboruri din Emiratele Arabe Unite, deoarece închiderea spațiului aerian din cauza războiului blochează zeci de mii de călători.

Emirates, Etihad și FlyDubai au anunțat luni că vor opera anumite plecări și sosiri, după ce au suspendat zborurile în weekend, relatează AP.

Autoritățile din Dubai le spun pasagerilor să meargă la aeroport doar dacă sunt contactați.

Guvernele străine își îndeamnă cetățenii să se adăpostească la domiciliu în timp ce oficialii explorează opțiuni de evacuare.

Guvernul german a declarat că intenționează să trimită avioane în Oman și Arabia Saudită pentru a evacua călătorii bolnavi, copiii și persoanele însărcinate.

Iran a folosit focoase cu dispersie

Israelul lucrează pentru a intercepta noi rachete lansate din Iran

Armata israeliană a declarat marți, imediat după miezul nopții, că lucrează pentru a intercepta un nou val de rachete lansate din Iran, avertizând locuitorii din mai multe localități să se adăpostească.

„Cu puțin timp în urmă, IDF a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele defensive funcționează pentru a intercepta amenințarea”, a declarat aceasta, conform CNN.

Rubio: Nu aveam de gând să stăm și să încasăm lovitura înainte de a riposta

La Conferința de presă a lui Marco Rubio de la Washington, Secretarul de Stat american a declarat că există „o amenințare absolut iminentă” din partea Iranului.

„Știam că, dacă Iranul ar fi fost atacat și noi credeam că va fi atacat, ar fi venit imediat după noi. Nu aveam de gând să stăm și să încasăm lovitura înainte de a riposta.”, a adăugat el.

Rubio a afirmat că, dacă SUA „ar fi așteptat ca ei să ne atace”, ar fi fost mai multe victime și morți.

„Am acționat proactiv, în mod defensiv, pentru a-i împiedica să provoace pagube mai mari”, a adăugat el.

Iranul ar fi avut o armă nucleară dacă nu aș fi pus capăt acordului lui Obama, susține Trump

Lumea ar fi fost „cu totul altfel” dacă Donald Trump nu ar fi pus capăt „îngrozitorului” acord nuclear cu Iranul încheiat de Barack Obama, a susținut președintele SUA.

„Iranul ar fi avut o armă nucleară acum trei ani”, a adăugat Trump într-o postare pe platforma sa socială Truth Social.

„A fost cea mai periculoasă tranzacție pe care am încheiat-o vreodată… puteți da vina pe Barack Hussein Obama și pe somnorosul Joe Biden.”, a mai scris Trump, conform Sky News.

Atacuri cu drone asupra bazei americane de la Aeroportul Internațional Erbil, din nordul Irakului

IDF: Centrul de comunicare și propagandă al regimului iranian a fost atacat

Secretele planului de „eliminare” a lui Khamenei: Israel a spart camerele de trafic din Teheran ca să-i urmărească zilnic garda de corp. Detalii publicate de Financial Times

Aproape toate camerele de supraveghere rutieră din Teheran au fost piratate timp de ani de zile, imaginile lor fiind criptate și transmise către servere din Tel Aviv și sudul Israelului, dezvăluie Financial Times.

O cameră rutieră avea un unghi care s-a dovedit deosebit de util, potrivit uneia dintre persoane, permițându-le să stabilească unde bărbații preferau să-și parcheze mașinile personale și oferind o perspectivă asupra funcționării unei părți banale a complexului strict păzit al liderului suprem.

Mai mult, algoritmi artificiali au adăugat detalii dosarelor strânse despre membrii acestor agenți de securitate, inclusiv adresele lor, orele de serviciu, rutele pe care le-au urmat pentru a ajunge la serviciu și, cel mai important, pe cine erau de obicei însărcinați să protejeze și să transporte – construind ceea ce ofițerii de informații numesc un „model de viață”.

Rubio susține că „amenințarea iminentă” reprezentată de Iran era o represalie la un atac israelian

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a susținut că „amenințarea iminentă” reprezentată de Iran era represalia preconizată la acțiunea militară planificată de Israel, ceea ce a determinat SUA să lovească prima.

„Știam că va avea loc o acțiune israeliană. Știam că aceasta va precipita un atac împotriva forțelor americane și știam că, dacă nu îi atacam preventiv înainte ca ei să lanseze aceste atacuri, am fi suferit pierderi mai mari”, a declarat el, luni.

„Evident, eram conștienți de intențiile israeliene și înțelegeam ce ar fi însemnat asta pentru noi, și trebuia să fim pregătiți să acționăm în consecință”, a spus el.

El a spus că administrația „nu ar fi îndurerată” dacă ar avea loc o schimbare de regim în Iran, dar a adăugat că „obiectivele acestei operațiuni sunt distrugerea capacității lor de rachete balistice și asigurarea că nu o pot reconstrui și că nu se pot ascunde în spatele acesteia pentru a avea un program nuclear”.

„Sperăm că poporul iranian va putea răsturna acest guvern și va putea construi un nou viitor pentru această țară. Ne-ar plăcea foarte mult ca acest lucru să fie posibil”, a spus Rubio.

SUA îndeamnă cetățenii să părăsească imediat țările din Orientul Mijlociu

Departamentul de Stat al SUA a îndemnat cetățenii americani să părăsească imediat țările din Orientul Mijlociu, pe fondul atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului, scrie tot The Guardian.

Cetățenii americani au fost îndemnați să părăsească prin mijloace comerciale Bahrainul, Egiptul, Iranul, Irakul, Israelul, Cisiordania [ocupată] și Gaza, Iordania, Kuweitul, Libanul, Omanul, Qatarul, Arabia Saudită, Siria, Emiratele Arabe Unite și Yemenul, potrivit Mora Namdar, secretarul adjunct al departamentului pentru afaceri consulare, conform Reuters.

Ambasada SUA din Kuweit, lovită de drone în valul de atacuri

AFP citează trei surse diplomatice care afirmă că Ambasada Statelor Unite în Kuweit a fost ținta unor drone. Incidentul a avut loc după ce din zona misiunii diplomatice s-a observat fum, conform The Guardian.

Un diplomat kuweitian și un diplomat occidental, ambii sub protecția anonimatului, au precizat că mai multe drone au provocat avarii clădirii. Un alt oficial din Kuweit a susținut că sediul ambasadei a fost lovit direct în timpul atacului.

Un jurnalist AFP a relatat că a văzut fum ridicându-se din incintă în a treia zi de represalii iraniene în regiunea Golfului. Reprezentanții ambasadei americane au transmis un mesaj prin care le recomandă cetățenilor să evite deplasarea la sediu, invocând „unei amenințări continue de atacuri cu rachete și drone asupra Kuweitului”.

Noi explozii în această seară în orașul Karaj din Iran și explozii în Erbil, Irak

Rubio spune că „loviturile cele mai dure încă nu au venit”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că administrația Trump consideră că obiectivele operațiunii sale împotriva Iranului „pot fi atinse fără forțe terestre” și a anticipat că „loviturile cele mai dure încă nu au venit”, conform CNN.

„În acest moment, nu suntem pregătiți pentru forțe terestre, dar, evident, președintele are aceste opțiuni. El nu va exclude niciodată nimic”.”, a declarat el reporterilor de la Capitol Hill.

„În acest moment, ne concentrăm pe distrugerea lansatoarelor de rachete balistice, a stocurilor de rachete balistice și a capacității de producție a rachetelor balistice, precum și a dronelor de atac unidirecționale și a marinei lor, din cauza amenințării pe care o reprezintă pentru transportul maritim global”, a mai spus el.

„Nu voi dezvălui detaliile eforturilor noastre tactice, dar cele mai dure lovituri din partea armatei americane încă nu au venit. Următoarea fază va fi și mai dură pentru Iran decât este în prezent”, a spus Rubio

Secretarul american a spus, de asemenea, că au informat conducerea Congresului despre operațiunea militară și că administrația „a respectat legea în proporție de 100%”.

„Cred că notificarea a fost trimisă astăzi, dar am informat membrii Congresului în avans, însă nu putem informa toți cei 535 de membri ai Congresului”, a spus el.

Rubio: Schimbarea regimului din Iran nu este obiectivul misiunii

Marco Rubio a reiterat ceea ce Donald Trump și Pete Hegseth au declarat luni că schimbarea regimului din Iran nu era obiectivul operațiunii militare americano-israeliene, scrie The Guardian.

Rubio a mai spus, însă, că SUA speră ca iranienii să răstoarne regimul.

„Sperăm că poporul iranian va putea răsturna acest guvern și va construi un nou viitor pentru această țară. Ne-ar plăcea foarte mult ca acest lucru să fie posibil”, a declarat Marco Rubio.

„Dar obiectivul acestei misiuni este distrugerea capacităților lor în materie de rachete balistice și a capacităților navale”, a adăugat el.

Explozie cu puțin timp în urmă, raportată în estul Teheranului

Marco Rubio afirmă că SUA nu ar ataca „în mod deliberat” o școală

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA nu ar ataca „în mod deliberat” o școală, după ce Iranul a declarat că 168 de persoane au murit într-un presupus atac american-israelian, scrie The Guardian.

„Statele Unite nu ar ataca în mod deliberat o școală. Obiectivele noastre sunt rachetele, atât capacitatea de a le fabrica, cât și capacitatea de a le lansa”, a declarat Rubio reporterilor, adăugând că Pentagonul investighează presupusul incident.

Atacul asupra școlii pare să fie cel mai grav incident cu victime multiple din campania de bombardamente condusă de SUA și Israel asupra Iranului până în prezent.

Rezistența Islamică din Irak publică imagini cu lansarea de rachete balistice și drone asupra bazelor americane

„Clădirea veche” a Parlamentului a fost ținta unui atac aerian și zonele adiacente

SUA au atacat Iranul „preventiv” după ce au aflat că Israelul urma să lanseze atacuri, anunță Marco Rubio

SUA au atacat Iranul „preventiv” sâmbătă pentru a proteja forțele americane de represalii după ce au aflat că Israelul urma să lanseze atacuri, a declarat Marco Rubio reporterilor, luni.

„Exista cu siguranță o amenințare iminentă. Și amenințarea iminentă era că știm că, dacă Iranul va fi atacat, și noi credeam că va fi atacat, ne vor urmări imediat. Și nu aveam de gând să stăm și să încasăm lovitura înainte de a riposta”, a spus Secretarul de Stat american.

El a adăugat: „Știam că, dacă nu îi atacam preventiv înainte ca ei să lanseze atacurile, am fi suferit pierderi mai mari”.

Șase membri ai armatei americane au fost uciși de sâmbătă.

Televiziunea de stat iraniană este din nou bombardată în aceste momente

Compania Națională de Petrol a Emiratelor Arabe Unite a fost atacată cibernetic și spartă

Pe siteul lor, Handala Hack au scris: „Am oprit infrastructurile critice și am extras 1/3 terabyte de date sensibile, inclusiv înregistrări financiare, contracte și documente interne. Acesta este doar începutul poveștii. Nimeni nu este în siguranță. Nici o picătură de petrol nu va trece, veți vedea.”

ULTIMĂ ORĂ: Atacuri aeriene israeliano-americane tocmai au vizat clădirea Parlamentului din Teheran

Încă doi membri ai forțelor armate americane au fost uciși în conflictul cu Iranul

Forțele americane anunță că șase membri ai armatei SUA au fost uciși în conflictul cu Iran, numărul crescând de la patru anterior în cursul zilei.

Recent, forțele americane au recuperat rămășițele a doi membri ai serviciului anterior dați dispăruți, de la o unitate care fusese lovită în timpul atacurilor inițiale ale Iranului în regiune.

Identitățile soldaților uciși vor fi dezvăluite la 24 de ore după ce rudele lor de gradul întâi vor fi fost informate.

Un oficial iranian din domeniul sănătății afirmă că o rachetă a exlodat în apropierea unui spital

O rachetă a explodat lângă un spital mai devreme astăzi, a declarat un oficial de la Ministerul Sănătății din Iran. Nu este clar dacă au existat victime sau cât de grave au fost pagubele.

Într-o postare pe X, Hossein Kermanpour a spus că s-a văzut fum ridicându-se în apropiere de la racheta care a aterizat lângă spitalul unde lucrează ca membru al personalului medical.

„Pacienții au ieșit în fugă, cu teamă”, a scris el, făcând apel la „toți oamenii liberi ai lumii să fie martori”.

Prețul petrolului brut Brent a atins cel mai înalt nivel din ultimul an

IDF emite o avertizare de evacuare pentru mai multe sate din sudul Libanului

Armata Israeliană afirmă că a lovit obiective militare și sedii ale serviciilor de informații iraniene în Teheran

Armata israeliană a declarat că a atacat mai multe sedii ale serviciilor de informații iraniene și alte centre de comandă, continuând astfel atacurile asupra Iranului.

„Armata a lovit peste 10 sedii aparținând Ministerul Informațiilor al Iranului – principalul organism de informații al regimului – precum și numeroase sedii ale Quds”, se arată într-un comunicat, făcând referire la ramura Gărzile Revoluționare Islamice responsabilă de operațiunile externe ale Iranului.

Explozii și la Teheran în această seară

Atacurile au fost reluate în Orient după o pauză de câteva ore. Loviturile au fost confirmate și de purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Ambasada SUA din Amman, Iordania, a fost evacuată

Ambasada SUA din Iordania evacuează angajații din cauza unei amenințări de securitate. Reprezentanța diplomatică a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare X.

Principalul diplomat al Iran afirmă că țara sa nu se află în război cu vecinii din Golf

Ministrul de externe Abbas Araghchi a declarat că Iranul „nu este în război cu țările din regiune”, însă se află în conflict cu Statele Unite, după ce țara a fost atacată sâmbătă.

Araghchi a adăugat că statele din Orientul Mijlociu trebuie să „pună presiune pe SUA” din cauza acțiunilor acestora împotriva Iranului.

El a acuzat Statele Unite că au „trădat diplomația” atunci când au efectuat lovituri aeriene alături de Israel, în ciuda negocierilor în curs menite să evite o confruntare militară.

Araghchi a sugerat că bazele militare americane – chiar dacă sunt amplasate în țări din Golf – rămân ținte legitime.

„Nu ne atacăm vecinii, atacăm bazele militare americane”, a declarat el pentru presa de stat. „Soldații americani care se refugiază în hoteluri nu vor fi feriți de a fi vizați.”

Lansare de rachete iraniene către Kuweit, în această seară

General al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice: „Vom arde orice navă care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Hormuz”

Un general al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice a avut o intervenție la televiziunea iraniană de stat.

„Vom arde orice navă care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Hormuz, om ataca și conductele de petrol și nu vom permite ca o picătură de petrol să părăsească zona. Prețul petrolului va ajunge la 200 de dolari în următoarele zile.”, a spus el.

Armata SUA susține că a distrus toate navele iraniene din Golful Oman

Într-o declarație publicată pe X, Comandamentul Central al SUA a afirmat: „Acum două zile, regimul iranian avea 11 nave în Golful Oman; astăzi are ZERO.”

„Regimul iranian a hărțuit și a atacat transportul maritim internațional în Golful Oman timp de decenii”, se mai arată în declarație.

„Acele zile au luat sfârșit.”

Ministrul iranian de externe acuză SUA și Israelul: Așa arată „salvarea” promisă de Trump

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a transmis un mesaj dur în care acuză Statele Unite și Israel.

„Acestea sunt morminte săpate pentru peste 160 de fetițe nevinovate care au fost ucise în bombardamentul americano-israelian asupra unei școli primare. Corpurile lor au fost sfâșiate”, a declarat Araghchi.

El a adăugat că „așa arată în realitate salvarea promisă de domnul Donald Trump”.

„De la Gaza până la Minab, oameni nevinovați sunt uciși cu sânge rece”, a mai afirmat șeful diplomației iraniene.

ONU face apel la reținere după confruntările dintre Israel și Hezbollah în Liban

Purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, a declarat: „Suntem profund îngrijorați de schimburile de focuri de-a lungul Liniei Albastre. Situația de pe teren evoluează rapid și monitorizăm îndeaproape evoluțiile.”

Atacurile asupra Libanului ar fi provocat 31 de morți și multe alte persoane rănite la nord de Linia Albastră, a declarat Stephane Dujarric.

„Facem apel la maximă reținere și solicităm părților să respecte acordul de încetare a ostilităților”, a adăugat Dujarric.

Explozii noi auzite deasupra orașului Doha

În ultimele câteva minute, sunetele unor noi explozii au putut fi auzite deasupra orașului Doha.

Capitala Qatarului se numără printre marile orașe din Orientul Mijlociu pe care Iranul a încercat să le vizeze cu rachete balistice și drone.

Mai devreme, luni, forțele aeriene ale Qatarului au doborât două avioane iraniene care se îndreptau spre țară și au interceptat, de asemenea, mai multe rachete balistice și drone.

Imaginile din satelit arată urmările atacului iranian asupra rafinăriei Ras Tannoura a ARAMCO din Arabia Saudită.

Saudi Aramco este cea mai mare companie de petrol a lumii. Iranul susține că nu este responsabil de atacuri.

Kuweit anunță că un ofițer naval a fost ucis într-o „operațiune” militară

Armata kuweitiană afirmă că un marinar a fost ucis în timpul unei „operațiuni” desfășurate de forțele armate ale statului din Golf.

Armata nu a oferit detalii privind circumstanțele decesului.

Axios: Trump a devenit recordmanul loviturilor militare printre ultimii președinți americani

Conform informațiilor sale, deși Trump a condus o campanie electorală ca „anti război”, în timpul mandatului său de președinte, SUA au desfășurat operațiuni militare în șapte state. În același timp, Iran, Nigeria și Venezuela nu au fost niciodată țintele forțelor armate ale SUA.

O dronă a lovit terminalul de rezervoare de combustibil în Abu Dhabi

O dronă a lovit un terminal de rezervoare de combustibil în capitala Emiratelor, Abu Dhabi, provocând un incendiu, deși operațiunile nu au fost afectate.

„Autoritățile din Abu Dhabi au intervenit astăzi pentru un incendiu rezultat în urma atacării terminalului de rezervoare de combustibil Musaffah de către o dronă”, a transmis Biroul de Presă Abu Dhabi într-un comunicat.

„Situația a fost controlată prompt. Nu au fost raportate victime și nu a existat niciun impact asupra operațiunilor.”

Doi membri ai Departamentului Apărării al SUA au fost răniți într-un atac iranian

Un atac cu dronă iraniană asupra unui hotel din Bahrain a rănit doi membri ai Departamentului Apărării al SUA, potrivit unei telegrame diplomatice.

Ambasada SUA i-a avertizat pe americani să evite hotelurile din Manama, din cauza temerilor legate de un atac.

Bloomberg: În ritmul actual, Emiratele Arabe Unite vor rămâne fără rachete interceptoare în decurs de o săptămână, iar Qatarul în patru zile; ambele țări solicită urgent sprijin militar din partea Statelor Unite

Emiratele Arabe Unite și Qatar fac lobby puternic pe lângă aliați pentru a-l convinge pe președintele Donald Trump găsească o soluție care să scurteze operațiunile militare americane împotriva Iranului, dezvăluie Bloomberg.

IRGC din Iran atacă o navă petrolieră în Strâmtoarea Hormuz

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a anunțat că a atacat o navă petrolieră despre care susține că este legată de SUA în Strâmtoarea Hormuz, ca parte a unui val de lovituri în replică la atacul SUA-Israel.

„Nava ATHE NOVA, unul dintre aliații americani din Strâmtoarea Hormuz, încă este în flăcări după ce a fost lovită de două drone”, a transmis IRGC într-un comunicat.

Sâmbătă, forța paramilitară de elită a spus că a închis calea navigabilă, vitală pentru transporturile globale de petrol și gaze, după începutul atacurilor americane și israeliene.

Explozii în Bagdad

Au avut loc explozii în zona aeroportului din Bagdad, o bază militară utilizată de către alianța internațională condusă de Statele Unite fiind ținta atacului, potrivit Al Hadath.

Între 1000 și 1500 membri ai Gărzilor Revoluționare și forțelor de securitate iraniene au fost uciși până acum în atacuri

În Israel se estimează că între 1000 și 1500 membri ai Gărzilor Revoluționare și forțelor de securitate iraniene au fost uciși până acum în atacuri, spune o sursă israeliană pentru i24NEWS.

Unele estimări vorbesc despre cifre mult mai mari, dar o estimare conservatoare vorbește despre peste 1000 de morți în rândul forțelor de securitate iraniene. De la începutul operațiunii „Răgetul Leului” și „Epic Fury” israeliano-americane, sâmbătă au fost lovite facilități ale Gărzilor Revoluționare, Basij și clădiri guvernamentale. Luni după-amiază a avut loc un atac israelian semnificativ la Teheran, concentrat pe baze de urgență ale securității interne, Basij și Gărzile Revoluționare.

Armata israeliană raportează un nou atac din Liban

Alarmele au fost activate în mai multe zone din Israel, aproape de granița cu Libanul, din cauza unor aeronave ostile, potrivit unei actualizări militare.

Detaliile sunt în curs de investigare, se adaugă în comunicat.

Ce știm până acum

SUA și Israel atacă Iranul pentru a treia zi – iar Teheranul continuă loviturile de răzbunare împotriva aliaților Washingtonului din Golf, după uciderea liderului său suprem;

Conflictul se extinde, cu Israelul și militanții Hezbollah susținuți de Iran schimbând focuri. Oficialii libanezi spun că cel puțin 31 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene;

Zelenski vrea să ofere ajutor pentru interceptatrea dornelor iraniene.

Donald Trump afirmă că atacurile SUA vor continua „cu toată forța” până la atingerea tuturor obiectivelor și că vor dura probabil patru săptămâni, iar secretarul său al Apărării, Pete Hegseth, spune: „noi nu am început acest război, dar îl vom termina”;

Ulterior, Trump a adăugat că este pregătit să meargă „mult mai mult timp” și că acțiunile vor continua în onoarea celor patru membri ai forțelor americane uciși;

Potrivit Societății Crucii Roșii din Iran, cel puțin 555 de iranieni au fost uciși în atacuri;

Șeful securității Iranului spune că țara sa nu este dispusă să negocieze cu SUA în privința programului nuclear;

Iranul afirmă că una dintre facilitățile sale nucleare de la Natanz a fost atacată, iar organismul ONU pentru energie nucleară avertizează asupra unor posibile „consecințe grave”;

Pista de la RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită într-un atac cu dronă peste noapte. Nu au fost raportate răniți, dar familiile sunt mutate de pe bază;

Cu zboruri anulate în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, Ministerul britanic de Externe lucrează la planuri pentru evacuarea a zeci de mii de britanici blocați în regiune. Cel puțin 300.000 de britanici se află în țările vizate de Iran de sâmbătă;

A existat o creștere uriașă a prețurilor la gazele naturale după ce Qatar a oprit producția.

Continuarea acestui live text poate fi citită AICI.