Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen și președintele Ciprului au discutat despre atacul Iranului asupra bazei aeriene britanice

Ursula von der Leyen și președintele Ciprului au discutat despre atacul Iranului asupra bazei aeriene britanice

Ursula von der Leyen a discutat cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, despre atacul cu dronă asupra bazei britanice din Akrotiri.
Ursula von der Leyen și președintele Ciprului au discutat despre atacul Iranului asupra bazei aeriene britanice
Mediafax Foto
Nițu Maria
03 mart. 2026, 02:29, Știri externe

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, referitor la atacul cu dronă asupra unei baze aeriene britanice din țară.

Informația a fost transmisă de Ursula von der Leyen pe pagina sa de X, conform Ukrinform.

În cadrul discuției, președintele Ciprului a informat Comisia Europeană despre incident.

„Christodoulides m-a informat despre singurul incident care a avut loc la scurt timp după miezul nopții, în care un vehicul aerian fără pilot a vizat baza britanică din Akrotiri”, a scris Ursula în postare.

„Deși Republica Cipru nu a fost ținta, permiteți-mi să fiu clar: suntem colectiv, ferm și neechivoc alături de statele noastre membre în fața oricărei amenințări”, a mai declarat Ursula.

Evenimentul a avut loc pe fondul tensiunilor regionale. Pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au efectuat atacuri comune asupra instalațiilor regimului din Iran.

Ca reacție, Iranul a vizat baze americane în Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Iordania, precum și două rachete îndreptate spre Cipru, unde Regatul Unit menține baze militare.

Drona neidentificată care a lovit baza aeriană britanică din Cipru a provocat „daune minore” infrastructurii, conform autorităților locale, fără a înregistra victime.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor