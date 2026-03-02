Uniunea Europeană urmează să discute asistența reciprocă în urma atacurilor din Cipru

„Această întrebare, care este una legitimă, va fi cu siguranță dezbătută în zilele următoare, în cadrul diferitelor reuniuni programate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pihno, potrivit Le Figaro. „Nu pot face comentarii în acest moment, dar nu a existat nicio discuție în această etapă cu privire la activarea clauzei de apărare reciprocă ”, a adăugat ea.

Tratatul de instituire a Uniunii Europene include o clauză de asistență reciprocă în caz de agresiune împotriva unuia dintre statele sale membre, în temeiul articolului 42.7. Această clauză prevede că, în cazul în care un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre îi datorează ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun.

Aceasta fusese deja declanșată la cererea Franței, după atacurile islamiste din 13 noiembrie 2015 de la Paris.

O bază aeriană britanică din Cipru a fost lovită luni dimineață de o dronă iraniană, la doar câteva ore după ce Londra a decis să permită Washingtonului să își folosească bazele militare împotriva Iranului. Alte două drone care se îndreptau spre insulă au fost, de asemenea, interceptate luni.

Uniunea Europeană, alături de statele membre în fața „oricărei amenințări”

Din cauza acestor amenințări, Cipru, care deține în prezent președinția rotativă semestrială a Consiliului UE, a decis să amâne o reuniune informală a miniștrilor UE pentru afaceri europene, care urma să înceapă luni seară.

Uniunea Europeană este unită alături de statele sale membre în fața „oricărei amenințări”, a subliniat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen .

„Deși Republica Cipru nu a fost vizată, vreau să fiu clară: suntem alături de statele noastre membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc în fața oricărei amenințări ”, a declarat ea pe rețeaua X după ce a vorbit cu președintele cipriot Nikos Christodoulides.