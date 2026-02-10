Cipru intră în cursa inteligenței artificiale prin conectarea la supercomputerul Greciei

Cunoscută sub denumirea de Pharos-CY, această inițiativă vizează conectarea unui nou centru de date din Cipru la Fabrica de Inteligență Artificială Pharos din Grecia. Fabrica operează cu ajutorul supercomputerului DAIDALOS. Proiectul a fost aprobat la sfârșitul anului 2025 de către Ministerul Cercetării, Inovării și Politicii Digitale din Cipru, în colaborare cu EuroHPC Joint Undertaking, în cadrul apelului „AI Factory Antennas”, mai arată Euronews.

Această conexiune la infrastructura elenă va oferi Ciprului acces la capacități de calcul esențiale pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor sofisticate de inteligență artificială. În paralel, pe plan local, se construiește un supercomputer de dimensiuni mai reduse, un proiect realizat în parteneriat cu NVIDIA.

Perspectiva autorităților cipriote asupra digitalizării

Nicodemus Damianou, vice-ministrul cipriot al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale, a declarat că lansarea Fabricii AI reprezintă un pas hotărâtor în transformarea digitală a țării. Conform afirmațiilor sale, Cipru își edifică infrastructura necesară pentru a pune la dispoziția cetățenilor, mediului academic și sectorului privat instrumente de calcul performante. Acestea sunt considerate vitale pentru progresul inteligenței artificiale moderne.

Damianou a subliniat că Fabrica AI are menirea de a reuni actorii din ecosistemul local și regional. Intenția declarată este de a le facilita accesul la putere de calcul. Acest lucru este crucial într-un context în care cerințele tehnologice pentru AI cresc rapid, depășind adesea capacitățile standard ale centrelor de date.

Colaborare strategică pentru limba elenă și sectoare prioritare

Parteneriatul dintre Cipru și Grecia se axează, în mod specific, pe dezvoltarea de modele lingvistice de mari dimensiuni. Ele vor fi adaptate limbii grecești, un obiectiv considerat strategic pentru întreaga regiune. Cooperarea se extinde și la aplicații AI în domenii precum sănătatea și tehnologiile pentru energie curată, unde ambele state au interese comune.

Proiectul este implementat printr-o colaborare instituțională strânsă cu Fabrica AI Pharos din Grecia, gestionată de GRNET. GRNET asigură infrastructura tehnologică necesară funcționării supercomputerului DAIDALOS. Prin această abordare comună, cele două țări urmăresc să consolideze utilizarea inteligenței artificiale în Europa de Sud-Est. De asemenea să răspundă nevoilor lingvistice și culturale specifice spațiului elen.

Impact asupra economiei și cercetării cipriote

Autoritățile estimează că Pharos-CY va aduce beneficii substanțiale pentru economia cipriotă, cercetare și inovare. Accesul la infrastructura de supercalcul va permite întreprinderilor mici și mijlocii să integreze soluții AI în produsele și serviciile lor. De asemenea, cercetătorii, studenții și inginerii vor putea utiliza resurse avansate pentru proiecte de cercetare și dezvoltare.

În plus, instituțiile publice vor putea concepe servicii inteligente în domenii precum sănătatea, lingvistica, sustenabilitatea și conservarea patrimoniului cultural. Poziția Ciprului va fi astfel consolidată în cursa europeană pentru suveranitate digitală și o competitivitate tehnologică sporită.