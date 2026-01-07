Volodimir Zelenski, vizită oficială în Cipru la debutul mandatului UE al Nicosiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns miercuri în Cipru pentru discuții cu președintele cipriot Nikos Christodoulides și cu reprezentanți de rang înalt ai Uniunii Europene.

Informația a fost transmisă miercuri de purtătorul de cuvânt al președinției, Serhii Nykyforov.

În cursul serii, Volodimir Zelenski va lua parte la un eveniment oficial care marchează începutul mandatului de șase luni al Ciprului la conducerea Consiliului Uniunii Europene.

Programul vizitei cuprinde o întâlnire cu Nikos Christodoulides la ora 11:15, ora locală, urmată de o întrevedere cu arhiepiscopul George al III-lea al Ciprului la ora 12:15.

La ora 15:30, Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de președintele Ciprului.

Nikos Christodoulides, care a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski la Kiev în luna decembrie, a declarat că sprijinirea parcursului european al Ucrainei este una dintre prioritățile mandatului Ciprului la Uniunea Europeană.

Ciprul preia conducerea Consiliului UE de la Danemarca, o țară care este un aliat apropiat al Kievului.

Autoritățile daneze au susținut deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina, însă demersul nu a avansat din cauza poziției Ungariei, notează Kyiv Independent.

Premierul ungar Viktor Orban, cunoscut drept unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Kremlin, a susținut că intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană ar avea „consecințe catastrofale”.

De la începutul războiului la scară largă, Cipru a oferit Ucrainei ajutor financiar, umanitar și de securitate, inclusiv prin mecanismele Uniunii Europene.

Totodată, statul cipriot a primit critici pentru rolul său ca rută de acces pentru capital rusesc în Uniunea Europeană și pentru statutul de refugiu fiscal pentru oligarhi ruși.

Vizita lui Volodimir Zelenski în Cipru are loc la scurt timp după deplasarea sa la Paris, pe 6 ianuarie.

Acolo, președintele ucrainean a participat la discuții cu lideri europeni privind garanțiile de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului.