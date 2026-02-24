Mesajul lui Zelenski pentru Trump, la patru ani de război în Ucraina: „Rămâi de partea noastră”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat luni o rugăminte omologului său american, Donald Trump, declarând, într-un interviu pentru CNN, că dorește ca președintele SUA „să rămână de partea noastră”.

„Trebuie să rămână alături de… o țară democratică care luptă împotriva unei singure persoane. Pentru că această persoană este un război. Putin este un război. Totul se învârte în jurul lui. Totul se învârte în jurul unei singure persoane”, a declarat Zelenski în interviul pentru CNN.

Liderul ucrainean a subliniat că Washingtonul joacă un rol prea important ca să se retragă din eforturile privind încheierea conflictului și a punctat faptul că Trump nu exercită suficientă presiune asupra lui Vladimir Putin.

„Dacă vor cu adevărat să-l oprească pe Putin, America este atât de puternică”, a spus Zelenski, potrivit sursei citate.

Cedarea în fața cererilor lui Putin nu este o opțiune, spune Zelenski

Președintele ucrainean a recunoscut, în cadrul interviului, că ucrainenii sunt epuizați de conflict, însă a subliniat că nu este o opțiune să cedeze în fața cererilor lui Putin.

„Nu putem să-i dăm (lui Putin – n.r.) pur și simplu tot ce vrea. Pentru că el vrea să ne ocupe. Dacă îi vom da tot ce vrea, vom pierde totul – toți, oamenii vor trebui să fugă sau să devină ruși”, a completat Zelenski în interviul pentru CNN.

El a vorbit și despre garanțiile de securitate din partea aliaților Kievului, subliniind că i se repetă în continuare că Rusia pur și simplu nu ar începe un alt război. Totuși, Zelenski vrea să știe concret cum vor acționa aliații Ucrainei în situația în care Putin ar ataca din nou.

„Acesta nu este răspunsul pentru mine. Îmi pare rău. Avem lucruri bune în aceste garanții de securitate, este adevărat, dar vreau un răspuns foarte specific: ce vor fi gata să facă partenerii noștri dacă Putin va veni din nou. Asta vor să audă ucrainenii”, a spus el.

Ucraina, dispusă să înghețe războiul la liniile de front actuale

În cadrul interviului pentru CNN, Zelenski a reiterat faptul că Ucraina este dispusă să înghețe războiul la actualele linii de front, dar că armata ucraineană nu se va retrage din zonele din regiunea estică Donețk care se află încă sub controlul său.

„Rusia vrea ca noi să ne retragem armata. … Nu putem fi atât de naivi, scuzați-mă. Nu suntem copii. Am trecut prin acest război, în toți acești ani, și pur și simplu nu le putem da țara pe tavă”, a spus el pentru sursa citată.

Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei: Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina

Pe 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la debutul invaziei totale a Ucrainei, „operațiune militară specială” – așa cum Putin o numește – lansată de Rusia.

Volodimir Zelenski a publicat pe rețelele sale sociale un mesaj video, în cadrul căruia a spus că Putin nu și-a atins obiectivele și nu a reușit să-i zdrobească pe ucrainenii care au dat dovadă de un curaj imens.

Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a zdrobit pe ucraineni; nu a câștigat acest război. Am păstrat Ucraina și vom face tot posibilul pentru a asigura pacea și dreptatea. Glorie Ucrainei!”, a transmis Volodimir Zelenski.