Sondaj INSCOP la patru ani de război în Ucraina: Doar 3 din 10 români cred că războiul din țara vecină se va încheia în 2026 printr-un acord de pace

Un studiu realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center arată că o parte relativ mică dintre români se așteaptă ca războiul din Ucraina să se termine în viitorul apropiat.

Cercetarea, denumită „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, arată diferențe între grupurile sociale în ceea ce privește așteptările legate de evoluția conflictului.

Astăzi se împlinesc patru ani de când armata Rusiei a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022. De atunci, Ucraina a colaborat cu instituțiile europene pentru a se apăra, prin sprijin militar, umanitar, financiar, care continuă să fie permanent chiar și în prezent.

Datele INSCOP arată faptul că aproximativ trei din zece respondenți cred că războiul s-ar putea încheia în 2026 printr-un acord de pace. În același timp, un număr mare de persoane consideră că acest lucru este puțin probabil sau chiar imposibil într-un termen atât de scurt.

Rezultatele arată că cei mai optimiști în privința unui acord de pace sunt votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu nivel redus de educație, locuitorii orașelor mici și angajații din sectorul public. În schimb, votanții USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și angajații din mediul privat sunt mai sceptici.

Potrivit sondajului, 8,9% dintre respondenți spun că războiul se va încheia în foarte mare măsură în 2026, iar 21,5% cred acest lucru în destul de mare măsură. Aproximativ un sfert consideră că șansele sunt reduse (24,5%), iar 38,5% spun că un acord de pace anul viitor este foarte puțin probabil sau imposibil. Restul participanților nu au oferit un răspuns.

Studiul analizează și percepția asupra unui posibil nou conflict în Europa. Aproximativ 30,1% dintre respondenți cred că Rusia ar putea declanșa un nou război pe continent în următorii trei ani, în timp ce 58.8% sunt de părerea contrarie. 11% nu știu iar 0.1% nu au răspuns.

Temerile legate de un nou conflict sunt mai frecvente în rândul votanților PSD, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural. La polul opus se află votanții PNL, tinerii, persoanele cu studii superioare și locuitorii marilor orașe, care consideră mai puțin probabil un nou conflict.

Cercetarea s-a desfășurat în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026 pe un eșantion de 1100 de persoane adulte. Interviurile au avut loc prin telefon, iar rezultatele sunt reprezentative pentru populația adultă a României. Marja maximă de eroare este de plus sau minus 3%, la un nivel de încredere de 95%.