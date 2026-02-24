Patru ani de război. Instituțiile UE din Bruxelles, iluminate în semn de sprijin pentru Ucraina

Clădirile instituțiilor Uniunii Europene din Cartierul European al Bruxelles-ului au fost luminate în culorile albastru și galben înainte de împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei asupra Ucrainei.

Iluminarea sediilor europene a fost un semn onorific ce a marcat apropierea aniversării celor patru ani de război în Ucraina, prin care Uniunea Europeană și-a arătat sprijinul permanent.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni un mesaj public în care a menționat și care este semnificația culorilor drapelului ucrainean, scrie Ukrinform.

Tonight, we adorn our European institutions with the colours of Ukraine. Two colours, carrying the spirit of courage.

⁰Two colours, burning with resistance. Four years into Russia’s full-scale war, these colours are shining brighter than ever Slava Ukraini. pic.twitter.com/Ctu4bPYOwI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2026

„În această seară, împodobim instituțiile noastre europene cu culorile Ucrainei. Două culori, purtătoare de spiritul curajului. Două culori, ardând de rezistență”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

„La patru ani de război la scară largă al Rusiei, aceste culori strălucesc mai tare ca niciodată. Slava Ukraini”, a mai menționat președinta în postare.

Reprezentanții Consiliul Uniunii Europene au transmis că sediul în care au loc reuniunile miniștrilor europeni și ale liderilor statelor membre a fost luminat în aceleași culori, pentru a arăta sprijinul politic și moral acordat Ucrainei.