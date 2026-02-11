Radu Miruță participă la reuniuni în cadrul NATO și UE la Bruxelles

Potrivit comunicatului publicat, marți seară, de Ministerul Apărării Naționale, reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe, care va fi prezidată de Kaja Kallas, Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, care va avea ca teme principale sprijinul militar acordat de UE Ucrainei, cu accent pe cooperarea în materie de inovare în domeniul Apărării, precum și perspectivele din anul 2026 în domeniul Securității și Apărării.

În cadrul reuniunii NATO se va desfășura o întâlnire a Consiliului Nord-Atlantic, în formatul miniștrilor Apărării, întâlnire ce va fi dedicată dedicată agendei de descurajare și apărare, o reuniune a Grupului de Contact pentru Ucraina, un dejun de lucru al Consiliului NATO – Ucraina, precum și ceremonia de semnare a Scrisorii de intenție privind abordările multinaționale în domeniul navigabilității militare aeriene în context de criză sau conflict.

La Bruxelles, Radu Miruță va avea și întâlniri bilaterale cu oficiali ai NATO și UE, precum și cu omologi din țări aliate.

Miruță va fi însoțit la Bruxelles de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, precum și de Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Sorin Moldovan.