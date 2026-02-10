Kaja Kallas cere condiții clare pentru Rusia în eventualul acord de pace privind Ucraina

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunțat marți că vrea să prezinte o listă de cerințe pe care Europa să le adreseze Rusiei în contextul unui acord de pace pentru Ucraina.

Ea a spus că, deși discuțiile actuale au loc mai ales între reprezentanți ai Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei, rolul Europei rămâne unul important, notează Reuters.

Potrivit oficialilor europeni, nu poate exista un acord final fără acceptul Uniunii Europene.

„Toți cei de la masă, inclusiv rușii și americanii, trebuie să înțeleagă că este nevoie ca europenii să fie de acord”, a declarat Kaja Kallas unui grup de reporteri ai agenției de știri din Bruxelles.

„Și pentru asta, avem și condiții. Și ar trebui să le impunem condițiile nu ucrainenilor, care au fost deja mult presați, ci rușilor.”, a mai spus ea.

Kaja Kallas a precizat că va pune această listă la dispoziția guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene în zilele următoare.

Între elementele menționate se află întoarcerea tuturor copiilor ucraineni duși din țară în timpul conflictului și impunerea unor limite armatei ruse. Ea nu a oferit alte detalii.

Reprezentanții europeni susțin că Uniunea dispune de instrumente de presiune, inclusiv active rusești blocate pe teritoriul european, estimate la aproximativ 210 miliarde de euro.

După invazia Rusiei din 2022, majoritatea statelor europene au ales izolarea diplomatică a Moscovei. Totuși, în ultimele luni, unele guverne au cerut reluarea dialogului direct.