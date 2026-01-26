„Trebuie doar să așteptăm până când va pleca”. Care este liderul UE cu care Moscova refuză orice discuție

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat la televiziunea de stat, că Rusia nu va avea nicio discuție cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate, Kaja Kallas.

„Cum poți discuta ceva cu Kaja Kallas? Nu vom discuta niciodată nimic cu ea, nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, și asta este evident. Ce putem face? Trebuie doar să așteptăm până când va pleca”, a spus Peskov, potrivit Alarabiya, care citează Reuters.

Peskov a continuat atacurile la adresa conducerii UE.

„Sunt niște funcționari neinstruiți, incompetenți, care nu privesc spre viitor și sunt incapabili să înțeleagă sistemul de coordonate existent astăzi”, a mai spus el, potrivit DPA.

Întregul sistem de relații internaționale are de suferit ca urmare a acestui fapt, a adăugat Peskov.

În luna decembrie, Kaja Kallas a declarat că președintele rus Vladimir Putin este „puțin probabil să respecte vreo înțelegere pentru mult timp”, motiv pentru care Europa trebuie să își consolideze capacitățile de apărare.

Comentariile lui Peskov vin după ce vineri și sâmbătă, la Abu Dhabi, a avut loc prima întâlnire trilaterală Rusia-SUA-Ucraina. Nu s-a ajuns la un acord în urma discuțiilor, însă s-au înregistrat progrese.

Următoarea rundă de negocieri va avea loc în data de 1 februarie.