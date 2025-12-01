Kaja Kallas avertizează că Putin nu va respecta niciun acord: „UE trebuie să își consolideze apărarea” / Zelenski cere o încheiere rapidă a războiului după discuția cu Macron

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat luni că președintele rus Vladimir Putin este „puțin probabil să respecte vreo înțelegere pentru mult timp”, motiv pentru care Europa trebuie să își consolideze capacitățile de apărare, potrivit Baha.

Kallas a făcut declarațiile după reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles și a precizat că urmează o săptămână „intensă” de diplomație, în condițiile în care Rusia refuză să participe la eforturile de pace pentru Ucraina. Ea a indicat atacurile aeriene rusești asupra Ucrainei din weekend și a subliniat importanța extinderii finanțării și a ajutorului militar pentru Ucraina.

Referindu-se la anchetele privind corupția din Ucraina, Kallas a afirmat că „în vreme de război, încrederea contează”, iar drumul Ucrainei către libertate și către UE „nu ar trebui să fie pătat” de aceste procese. Ea a menționat că investigațiile demonstrează că „organismele anticorupție din Ucraina funcționează”.

Zelenski cere o încheiere rapidă a războiului după discuția cu Macron

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris luni pe X că întâlnirea sa de „câteva ore” cu președintele francez Emmanuel Macron s-a concentrat în principal pe garanțiile de securitate și pe necesitatea urgentă de a pune capăt războiului „cât mai curând posibil”. Potrivit mesajului său, schimbul prelungit le-a permis celor doi lideri să analizeze numeroase detalii legate de negocierile în curs.

Zelenski a subliniat că pacea trebuie să fie suficient de solidă pentru a rezista în timp și a avertizat că implicarea fiecărui lider este esențială. El a adăugat că discuțiile cu alți parteneri internaționali vor continua mai târziu în cursul zilei.