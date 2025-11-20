Politicienii UE discută la Bruxelles despre planul secret de pace al SUA: „Orice plan de pace pentru Ucraina are nevoie de partea Kievului și a Europei”

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se întâlnesc astăzi la Bruxelles, pentru a analiza un proiect de plan secret menit să încheie războiul din Ucraina.

Acest plan ar echivala în practică cu o capitulare a Kievului.

Documentul, elaborat se pare de trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de consilierul Kremlinului, Kirill Dmitriev, prevede măsuri serioase pentru Ucraina, prin care ar acorda Rusiei un control absolut asupra suveranității politice și militare a țării.

La sosirea la reuniune, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat: „Ceea ce noi, ca europeni, am susținut întotdeauna este o pace lungă, durabilă și dreaptă și salutăm orice eforturi de a realiza acest lucru. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, are nevoie de ucraineni și europeni la bord, așa că acest lucru este foarte clar.

De asemenea, trebuie să înțelegem că în acest război există un agresor și o victimă. Așadar, nu am auzit de nicio concesie din partea Rusiei. Dacă Rusia își dorea cu adevărat pacea, ar fi putut.. să accepte un armistițiu necondiționat cu ceva timp în urmă, în timp ce vedem din nou în această noapte bombardamente asupra civililor; 93% dintre țintele rusești au fost infrastructură civilă: școli, spitale, clădiri de apartamente, pentru a ucide cu adevărat o mulțime de oameni și a provoca cât mai multă suferință posibil.”

Kaja Kallas a confirmat, de asemenea, că, după informațiile sale, niciun lider european nu a participat la elaborarea acestei propuneri.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat și el că pacea în Ucraina nu poate însemna „capitularea” Kievului.

„Sunt necesare discuții pentru a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina, acestea ar trebui să înceapă cu un armistițiu pe linia de contact care să permită discuții ordonate pe tema teritoriilor și a securității”, a spus Jean-Noël Barrot.

Președintele spaniol, José Manuel Albares, a insistat, de asemenea, că orice plan de pace pentru Ucraina trebuie să implice Kievul și Uniunea Europeană.