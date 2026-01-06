Prima pagină » Știri externe » Schimbarea regimului din Venezuela „nu este planul”, spun republicanii americani

Criza politică din Venezuela continuă să se adâncească, după ce președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Johnson, a declarat că trupele americane nu sunt așteptate să fie desfășurate pe teritoriul venezuelean.
În paralel, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat într-un interviu pentru NBC News că nu se așteaptă ca o nouă rundă de alegeri să aibă loc în Venezuela în viitorul apropiat.

„Trebuie mai întâi să reparăm țara. Nu poți organiza alegeri în aceste condiții”, a spus Trump, avertizând că procesul de stabilizare va necesita timp.

Declarațiile liderului american survin după ce Delcy Rodríguez, vicepreședinte al regimului condus de Nicolas Maduro, a fost învestită luni în funcția de președinte interimar. Constituția Venezuelei prevede organizarea de alegeri în termen de 30 de zile în cazul absenței permanente a președintelui, însă rămâne neclar dacă lipsa lui Maduro, după capturarea sa de către forțele americane la sfârșitul săptămânii, este considerată permanentă de noua conducere, scrie DW.

Această ambiguitate juridică adâncește criza politică din Venezuela și ridică semne de întrebare privind legitimitatea actualei conduceri și calendarul electoral.

Reacția opoziției

Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, a declarat că Delcy Rodríguez a fost „respinsă” de cetățeni la alegerile din 2024, considerate pe scară largă ca fiind fraudate. Machado a acuzat-o pe Rodríguez că ar fi „unul dintre principalii arhitecți ai torturii, persecuției, corupției și traficului de droguri”.

Opoziția susține că actuala conducere nu are legitimitate și cere organizarea de alegeri libere și corecte, sub supraveghere internațională.

Tensiunile din Venezuela au repercusiuni asupra stabilității regionale, în special în America Latină, unde mai multe state urmăresc cu îngrijorare evoluția situației. Deși Washingtonul exclude momentan o intervenție militară, presiunile diplomatice și economice asupra regimului de la Caracas ar putea crește.

Experții avertizează că fără un consens intern și un sprijin internațional coordonat, criza politică din Venezuela ar putea continua să se adâncească, afectând economia, securitatea și drepturile omului.

