Prima pagină » Știri externe » Președinta interimară a Venezuelei declară că îi așteaptă cu „brațele deschise” pe opozanții din exil care ar dorei să se întoarcă în țară

Președinta interimară a Venezuelei declară că îi așteaptă cu „brațele deschise” pe opozanții din exil care ar dorei să se întoarcă în țară

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat luni că venezuelenii plecați în străinătate vor fi primiți înapoi cu brațele deschise în temeiul legii amnistiei promulgate joi, la mai puțin de două luni de la capturarea președintelui Nicolas Maduro de către armata americană pe 3 ianuarie.
Președinta interimară a Venezuelei declară că îi așteaptă cu „brațele deschise” pe opozanții din exil care ar dorei să se întoarcă în țară
Sursă foto: Hepta
Laurentiu Marinov
24 feb. 2026, 09:57, Știri externe

Președinta interimară a transmis ea timpul unei ceremonii televizate: „Vă spun: ușile Venezuelei, brațele poporului venezuelean sunt deschise celor care vor să se întoarcă în acest proces de vindecare după ură”. Declarația vine în contextul în care 7 milioane de venezueleni au fugit din țară din cauza crizei politice și economice, iar mulți opozanți trăiesc în exil, potrivit Le Figaro.

Sub presiunea Washingtonului, Rodriguez, în timpul președinției sale interimare, a implementat numeroase schimbări, inclusiv adoptarea unei amnistii pentru eliberarea prizonierilor politici și reformarea sectorului petrolier pentru a-l deschide proprietății private.

Luni, însă, ea a avertizat: „Sunt conștientă că unele sectoare (ale opoziției) nu interpretează corect ceea ce se întâmplă… Pe 3 ianuarie, Venezuela  a pierdut. Nu a existat niciun câștigător… Deja văd că există sectoare care interpretează greșit legea amnistiei și procesul de coexistență”.

Ea i-a denunțat pe cei care, „dintr-un hotel de lux din Statele Unite sau Europa, pretind că deraiază acest proces, pretind că perturbă calea către liniște și pace în Venezuela”. Liderul opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, precum și Edmundo Gonzalez Urrutia, candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din 2024, și personalități precum Juan Guaido și Leopoldo Lopez se află cu toții în străinătate, iar guvernul, sub Maduro, i-a acuzat în mod regulat că complotează împotriva lor.

Președinta justifică întâlnirile cu oficiali americani

Delcy Rodriguez a justificat dialogul inițiat cu Washingtonul. „Acest proces (de reconciliere) pe care îl construim cu toții, trebuie să-l păstrăm (…) M-am așezat cu călăii eroilor noștri din 3 ianuarie. „Și am făcut-o pentru Venezuela ”, a subliniat ea, referindu-se la întâlnirile sale cu oficiali americani, inclusiv la vizita de săptămâna trecută a șefului comandamentului militar american pentru America Latină și Caraibe (Southcom), Francis Donovan. Atacul care a dus la capturarea lui Maduro și a Primei Doamne, Cilia Flores, s-a soldat cu aproximativ 100 de morți, potrivit ministrului de interne Diosdado Cabello.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Doliu la Hollywood! Celebrul actor A MURIT la 71 de ani: „Mă doare inima pentru el”
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor