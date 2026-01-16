Prima pagină » Știri externe » Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, anunță că vrea să devină președinta Venezuelei

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a anunțat că vrea să devină președinta Venezuelei. Voi fi aleasă atunci când va veni momentul, a spus ea în timpul unui interviu.
Petru Mazilu
16 ian. 2026, 17:25, Politic

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, „crede” că va fi aleasă „președintă a Venezuelei”, potrivit Le Figaro.

„Cred că există o misiune de îndeplinit și că vom transforma Venezuela în această țară a harului” a declarat laureata Premiului Nobel pentru Pace într-un interviu acordat Fox News.

Interviul a fost difuzat vineri. Lidera opoziției venezuelene a spus când va ajunge în funcția supremă a țării sale.

„Voi fi aleasă președinte al Venezuelei când va veni momentul”, a spus Machado.

Recent, María Corina Machado a petrecut aproximativ două ore și jumătate la Casa Albă. La plecare, ea a refuzat să răspundă întrebărilor presei. Ulterior, Machado le-a spus jurnaliștilor că i-a oferit lui Trump medalia Nobel, în cadrul unei întâlniri cu senatori americani din ambele partide.

Vizita sa la Washington a avut loc pe fondul intensificării presiunilor americane asupra Venezuelei.

