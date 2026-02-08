Prima pagină » Știri externe » Casa Albă se supără pe Machado / „Acționează împotriva obiectivelor de securitate națională ale Statelor Unite”

Casa Albă se supără pe Machado / „Acționează împotriva obiectivelor de securitate națională ale Statelor Unite”

Un consilier al Casei Albe o acuză pe Maria Machado că încearcă să se poziționeze în postura de lider al Opoziției venezuelene, fapt care, spune acesta, subminează activitatea de securitate națională a Statelor Unite în Venezuela.
Luiza Moldovan
08 feb. 2026, 12:38, Știri externe

Relația dintre administrația președintelui Donald Trump și lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, este din ce în ce mai tensionată, odată cu divergențele crescânde, legate de momentul organizării alegerilor în Venezuela, potrivit unor surse citate de POLITICO.

Consilieri ai Casei Albe și persoane apropiate administrației Trump s-au declarat tot mai frustrați de declarațiile recente ale lui Machado, în care aceasta a sugerat că alegerile ar putea avea loc în mai puțin de un an.

Potrivit acestora, astfel de afirmații riscă să submineze eforturile Statelor Unite în Venezuela.

Machado iese în față, iar asta nu-i place Casei Albe

„Nimic din toate acestea nu este Operațiunea María Corina Machado.

Este Operațiunea de securitate națională a SUA”, a declarat un consilier al Casei Albe, sub protecția anonimatului.

Acesta a acuzat-o pe Machado că încearcă să se poziționeze drept figura centrală a opoziției venezuelene și că acționează împotriva obiectivelor de securitate națională ale Statelor Unite.

Aceeași sursă a susținut că Machado „subminează succesul politicilor președintelui”, făcând referire la eliberarea unor prizonieri politici din Venezuela, la cooperarea în domeniul aplicării legii și la alte inițiative comune, și că încearcă să devină „singura vedetă” a opoziției.

„Zgomot media”

Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace anul trecut pentru rolul său în conducerea opoziției împotriva fostului președinte Nicolás Maduro, a respins criticile.

Biroul său a calificat informațiile drept „zgomot media” și zvonuri, insistând că opoziția venezueleană este „strâns aliniată” cu guvernul Statelor Unite.

„Suntem primii care se implică pentru a ne asigura că acest proces avansează într-un mod ferm și stabil”, a transmis biroul lui Machado într-un comunicat pentru publicația citată.

„Machado nu ar trebui să facă astfel de predicții”

„Interesele administrației Statelor Unite și cele ale poporului venezuelenean sunt aceleași: o Venezuelă prosperă, sigură, liberă și democratică.”

O altă persoană apropiată Casei Albe a criticat, de asemenea, public estimările privind calendarul alegerilor, afirmând că un interval de aproximativ 24 de luni ar fi mai realist și că, din punct de vedere strategic, Machado nu ar trebui să facă astfel de predicții.

