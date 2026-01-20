Prima pagină » Știri externe » Trump afirmă că ar vrea ca lidera opoziției, María Corina Machado, să se „implice” în Venezuela

Președintele american, Donald Trump, a declarat că își dorește un rol pentru lidera opoziției María Corina Machado în conducerea Venezuelei.
Nițu Maria
20 ian. 2026, 21:52, Știri externe

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat marți, în cadrul unei conferințe de presă înaintea deplasării sale în Europa la Forumul de la Davos, că ar dori ca lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, să se „implice” într-o anumită formă în conducerea țării.

Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor prezenți la Casa Albă. Donald Trump a vorbit despre rolul și imaginea liderei opoziției venezuelene, relatează CNN.

„O femeie incredibil de drăguţă a făcut, de asemenea, un lucru incredibil, după cum ştiţi. O putem implica într-un fel”, a declarat Donald Trump.

Președintele american și-a continuat ideea și s-a adresat în mod direct liderei opoziției.

„Mi-ar plăcea să pot face asta, Maria, poate putem face asta”, a spus Trump.

Săptămâna trecută, María Corina Machado a luat prânzul cu Donald Trump la Casa Albă. Cu acea ocazie, ea i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace, primită în luna octombrie.

Președintele Donald Trump a mai menționat în trecut că își dorește să obțină această distincție.

