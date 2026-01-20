Donald Trump afirmă că noul Consiliu al Păcii „ar putea” lua locul ONU

Președintele american Donald Trump a declarat marți că structura sa nou creată, Consiliul Păcii, „ar putea” ajunge să înlocuiască Organizația Națiunilor Unite, relatează CNN.

Președintele american a criticat ONU pentru lipsa de eficiență în oprirea conflictelor armate din lume.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, unde Donald Trump a declarat că este dezamăgit de activitatea organizației internaționale.

„ONU pur și simplu nu a fost de mare ajutor. Sunt un mare fan al potențialului ONU, dar nu și-a îndeplinit niciodată potențialul. ONU ar fi trebuit să rezolve fiecare dintre războaiele pe care le-am rezolvat. Nu am mers niciodată la ele, nici măcar nu m-am gândit să merg.”, a declarat Donald Trump reporterilor.