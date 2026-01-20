Prima pagină » Știri externe » Donald Trump afirmă că noul Consiliu al Păcii „ar putea” lua locul ONU

Președintele american Donald Trump susține că noul Consiliu al Păcii ar putea înlocui ONU, pe care o consideră ineficientă.
Donald Trump afirmă că noul Consiliu al Păcii „ar putea” lua locul ONU
20 ian. 2026, 22:38, Știri externe

Președintele american Donald Trump a declarat marți că structura sa nou creată, Consiliul Păcii, „ar putea” ajunge să înlocuiască Organizația Națiunilor Unite, relatează CNN.

Președintele american a criticat ONU pentru lipsa de eficiență în oprirea conflictelor armate din lume.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, unde Donald Trump a declarat că este dezamăgit de activitatea organizației internaționale.

„ONU pur și simplu nu a fost de mare ajutor. Sunt un mare fan al potențialului ONU, dar nu și-a îndeplinit niciodată potențialul. ONU ar fi trebuit să rezolve fiecare dintre războaiele pe care le-am rezolvat. Nu am mers niciodată la ele, nici măcar nu m-am gândit să merg.”, a declarat Donald Trump reporterilor.

Consiliul Păcii a fost creat în contextul acordului susținut de Donald Trump pentru oprirea conflictului dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

În această săptămână, președintele de la Casa Albă a trimis invitații mai multor lideri internaționali pentru a face parte din acest organism, inclusiv președintelui rus Vladimir Putin.

Reacțiile internaționale au fost împărțite. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că nu va accepta invitația, invocând lipsa de claritate privind rolul și atribuțiile consiliului.

Mai devreme, marți, coordonatorul umanitar principal al ONU, Tom Fletcher, a respins ideea că noua structură ar putea înlocui organizația internațională.

„Eu și colegii mei sunt foarte clari în privința faptului că Națiunile Unite nu pleacă nicăieri”, a declarat acesta într-un interviu pentru CNN.

