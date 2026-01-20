Donald Trump afirmă că noul Consiliu al Păcii „ar putea” lua locul ONU

Consiliul Păcii a fost creat în contextul acordului susținut de Donald Trump pentru oprirea conflictului dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.
În această săptămână, președintele de la Casa Albă a trimis invitații mai multor lideri internaționali pentru a face parte din acest organism, inclusiv președintelui rus Vladimir Putin.
Reacțiile internaționale au fost împărțite. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că nu va accepta invitația, invocând lipsa de claritate privind rolul și atribuțiile consiliului.
Mai devreme, marți, coordonatorul umanitar principal al ONU, Tom Fletcher, a respins ideea că noua structură ar putea înlocui organizația internațională.
„Eu și colegii mei sunt foarte clari în privința faptului că Națiunile Unite nu pleacă nicăieri”, a declarat acesta într-un interviu pentru CNN.