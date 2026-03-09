Prima pagină » Știrile zilei » Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”

Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat în această seară pe omologul său rus, Vladimir Putin, ca să discute despre situația din Iran, Ucraina, Venezuela și criza internațională. Discuția a durat o oră. În paralel, liderul american anunță pentru CBS News că războiul cu Iran este "aproape" finalizat.
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Sorina Matei
09 mart. 2026, 21:47, Știri externe

Trump l-a sunat pe Putin pentru a discuta despre evoluția situației internaționale actuale, a anunțat Iuri Ușakov. Acesta a menționat că Putin i-a prezentat lui Trump idei privind soluționarea conflictului iranian, inclusiv în urma discuțiilor sale cu liderii țărilor din Golf.

Accentul în discuția dintre Putin și Trump a fost în jurul Iranului și al negocierilor privind Ucrain. Potrivit acestuia, Putin a menționat în conversația cu Trump progresul reușit al trupelor ruse Ucraina, ceea ce ar trebui să determine Kievul să accepte o soluționare.

Iată ce a spus Iuri Ușakov:

  • Discuția dintre Putin și Trump a fost una de afaceri, constructivă și sinceră;

  • Accentul discuției dintre Putin și Trump a fost pus pe Iran și pe negocierile privind Ucraina;

  • Trump și-a exprimat din nou interesul pentru o încetare rapidă a focului și o soluționare pe termen lung a situației din Ucraina;

  • Liderii Rusiei și SUA au discutat, de asemenea, despre Venezuela;

  • Putin și Trump și-au exprimat disponibilitatea de a avea discuții periodice;

  • Discuția dintre Putin și Trump a durat circa o oră.

Donald Trump: „Cred că războiul cu Iranul este aproape terminat”

În paralel, Donald Trump anunță pentru CBS News că războiul din Iran este aproape de sfârșit:

„Cred că războiul cu Iranul este aproape terminat. Nu au marină, nu au comunicații, nu au Forțe Aeriene”.

Trump spune că are în minte pe cineva care să-l înlocuiască pe Mojtaba Khamenei, dar pentru noul lider suprem iranian nu are niciun mesaj: „Nu am niciun mesaj pentru el. Niciunul, absolut niciunul”

În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, Trump a declarat că navele „trec acum prin ea”, adăugând că „se gândește să o preia”.

De asemenea, el a avertizat Iranul: „Au tras în vânt după tot ce aveau de tras și mai bine nu încearcă nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări”.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
Gandul
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
Libertatea
Semnele care arată că o persoană face vrăji. Părintele Ilarion Argatu avertizează! Cum se pot apăra credincioșii
CSID
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor