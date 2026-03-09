Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”

Trump l-a sunat pe Putin pentru a discuta despre evoluția situației internaționale actuale, a anunțat Iuri Ușakov. Acesta a menționat că Putin i-a prezentat lui Trump idei privind soluționarea conflictului iranian, inclusiv în urma discuțiilor sale cu liderii țărilor din Golf.

Accentul în discuția dintre Putin și Trump a fost în jurul Iranului și al negocierilor privind Ucrain. Potrivit acestuia, Putin a menționat în conversația cu Trump progresul reușit al trupelor ruse Ucraina, ceea ce ar trebui să determine Kievul să accepte o soluționare.

Iată ce a spus Iuri Ușakov:

Discuția dintre Putin și Trump a fost una de afaceri, constructivă și sinceră;

Accentul discuției dintre Putin și Trump a fost pus pe Iran și pe negocierile privind Ucraina;

Trump și-a exprimat din nou interesul pentru o încetare rapidă a focului și o soluționare pe termen lung a situației din Ucraina;

Liderii Rusiei și SUA au discutat, de asemenea, despre Venezuela;

Putin și Trump și-au exprimat disponibilitatea de a avea discuții periodice;

Discuția dintre Putin și Trump a durat circa o oră.

Donald Trump: „Cred că războiul cu Iranul este aproape terminat”

În paralel, Donald Trump anunță pentru CBS News că războiul din Iran este aproape de sfârșit:

„Cred că războiul cu Iranul este aproape terminat. Nu au marină, nu au comunicații, nu au Forțe Aeriene”.

Trump spune că are în minte pe cineva care să-l înlocuiască pe Mojtaba Khamenei, dar pentru noul lider suprem iranian nu are niciun mesaj: „Nu am niciun mesaj pentru el. Niciunul, absolut niciunul”

În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, Trump a declarat că navele „trec acum prin ea”, adăugând că „se gândește să o preia”.

De asemenea, el a avertizat Iranul: „Au tras în vânt după tot ce aveau de tras și mai bine nu încearcă nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări”.