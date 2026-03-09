Cazurile Venezuelei, Cubei și Iranului arată că petrolul este „armă” în geopolitică și economia globală

Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca prețurile să crească vertiginos și demonstrează cât de mult lumea continuă să depindă de aprovizionarea cu petrol și gaze.

De la capturarea lui Nicolás Maduro din Venezuela până la războiul din Orientul Mijlociu, anul 2026 arată influența petrolului, ca „armă”, în geopolitică și economia globală.

Petrolul a fost atât un premiu în Venezuela, dar și un instrument puternic de coerciție politică, în blocada americană care privează Cuba de energie.

Iar acum, când petrolul se tranzacționează la peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată în aproape patru ani, riscurile economice ale unei perioade scurte de timp fără acces deplin la energie din Golful Persic devin din ce în ce mai clare.

Cu petrolul în prim-plan, pare că a revenit în atenție perioada mai veche, înainte ca țările să înceapă să adopte energia regenerabilă și înainte ca Statele Unite să devină cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din lume.

Există puține semne că războiul cu Iranul va provoca genul de suferință economică resimțită acum aproximativ o jumătate de secol, când petrolul acoperea aproape jumătate din necesarul energetic al lumii, iar un embargou impus de membrii unui cartel petrolier a dus la creșterea de patru ori a prețurilor în câteva luni , aruncând economia SUA într-o perioadă de inflație ridicată și creștere economică stagnantă, arată The New York Times.

Dar este clar că o lipsă de atâta petrol și gaze naturale, chiar și pentru scurt timp, pune presiune pe economiile din întreaga lume.

„Vechiul joc a revenit mai repede decât credeau oamenii că va reveni vreodată”, a declarat Elliott Abrams, care a fost reprezentant special pentru Iran și Venezuela în timpul primei administrații Trump.

Petrolul acoperă 30% din necesarul energetic al lumii

Lumea rămâne dependentă de aprovizionarea fiabilă cu petrol și gaze, chiar dacă două treimi din cheltuielile globale în sectorul energetic merg acum către alternative mai curate, cum ar fi energia solară, care se dezvoltă mult mai rapid.

Deși petrolul acoperă acum o parte mai mică din necesarul energetic global decât înainte – mai puțin de 30% , potrivit Agenției Internaționale pentru Energie – lumea folosește aproape de două ori mai mult combustibil decât la începutul anilor 1970.

Iar gazele naturale, folosite pentru încălzirea locuințelor și generarea de electricitate, susțin o parte mult mai mare a economiei decât înainte.

„Lumea post-petrol rămâne departe în viitor”

„Lumea post-petrol rămâne departe în viitor”, a declarat David Sandalow, cercetător la Centrul pentru Politici Energetice Globale al Universității Columbia, care a lucrat în administrațiile Clinton și Obama. „Suntem în stadiile incipiente și intermediare ale unei tranziții energetice, dar tranzițiile energetice necesită timp.”

Perturbări – ca războiul din Iran – pot accelera trecerea la surse alternative de energie, în special în locurile care nu au acces facil la combustibili fosili, împingând în același timp țările să utilizeze energia mai eficient. Standardele americane privind economia de combustibil sunt o moștenire durabilă a embargoului petrolier din 1973, de exemplu.

Conflictul tot mai acut din Orientul Mijlociu, care a început cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie, a blocat aproape complet Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă care servește drept poartă de acces către piața petrolului mondial și a unor cantități substanțiale de gaze naturale.

Mai multe rafinării din regiune au închis sau au redus procesarea, unele după ce au suferit daune, potrivit Kpler, o firmă de cercetare. Aceasta înseamnă că transformă mai puțin petrol în combustibili precum benzina, motorina și combustibilul pentru avioane.

Această perturbare — și îngrijorarea că ar putea dura o perioadă — a dus la creșterea prețurilor internaționale ale petrolului cu aproximativ 50% de la sfârșitul lunii februarie. Prețurile combustibililor au urmat rapid, cu creșteri deosebit de mari ale costurilor motorinei și ale combustibilului pentru avioane.

Între timp, Qatarul a oprit săptămâna trecută răcirea gazelor naturale pentru export, invocând atacuri militare. Aceasta a dus la o creștere a prețurilor gazelor naturale în Europa și Asia, care depind în mare măsură de combustibilul importat. Statele Unite, în calitate de principal producător mondial de gaze naturale, au fost relativ izolate.

Prețurile la principalul centru comercial intern crescuseră cu aproximativ 20% până duminică seara. (Piața gazelor naturale este mult mai regională decât piața petrolului, în mare parte pentru că combustibilul incolor este mai greu de transportat.)

Prețurile la benzină și motorină au crescut într-un moment în care mulți americani sunt deja îngrijorați de economie și inflație. Multe dintre aceste preocupări economice pot fi atribuite ultimei perturbări energetice majore, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Prețurile benzinei, care au depășit pentru scurt timp 5 dolari pe galon în acel an, scăzuseră considerabil, atât de mult încât costul relativ scăzut al alimentării a servit drept contrapondere la creșterea prețurilor în alte sectoare ale economiei – și un motiv de mândrie pentru președintele Trump.

Războiul cu Iranul prezintă un risc politic pentru Trump, nu în ultimul rând din cauza impactului pe care prețurile mai mari la energie îl vor avea cel mai probabil asupra economiei SUA.

Nu este o coincidență faptul că petrolul a reapărut atât ca instrument geopolitic, cât și ca amenințare economică într-o perioadă în care Statele Unite își rup relațiile comerciale și se ciocnesc cu alte mari puteri, a declarat Meghan O’Sullivan, consilier adjunct pentru securitate națională în Irak și Afganistan în timpul președintelui George W. Bush.

„ Arma energetică nu a dispărut niciodată , dar există o întreagă confluență de condiții globale – și apoi decizii individuale ale administrației Trump și ale altora – care au readus-o în prim-plan”, a spus O’Sullivan, acum profesor la Școala Kennedy a Universității Harvard. „Energia poate fi un instrument de politică externă, dar poate fi și un obiectiv.”

Trump a vrut să obțină petrol din Venezuela. Iar în ultimele săptămâni, Statele Unite au blocat accesul Cubei la petrol, în încercarea de a răsturna guvernul comunist al țării. Lipsită de energie, națiunea insulară, care este extrem de dependentă de combustibilul importat, se confruntă cu o criză umanitară și cu pene de curent pe scară largă.

În Orientul Mijlociu, Iranul s-a bazat pe unul dintre avantajele sale strategice : capacitatea sa de a perturba fluxul de petrol și gaze naturale prin Golful Persic și de a afecta economiile din întreaga lume.

„Acest lucru va sublinia încă o dată cât de expuse sunt țările la sursele de energie produse în afara granițelor lor”, a spus O’Sullivan.

Modul în care țările vor reacționa la război pe termen lung va depinde parțial de gravitatea consecințelor economice ale creșterii prețurilor la energie. De asemenea, este probabil ca reacțiile să varieze în funcție de regiune, împingând țările din Asia și Europa care nu produc mult petrol sau gaze naturale să adopte mai rapid energia regenerabilă.

Statele Unite, inundate de petrol și gaze naturale, ar putea continua să se bazeze pe aceste puncte forte, cel puțin sub conducerea lui Trump, chiar dacă arderea combustibililor accelerează schimbările climatice.

„Pentru orice țară care nu are rezerve substanțiale de petrol și gaze, o concluzie evidentă este că investițiile în energii regenerabile și stocare sunt strategice din punctul de vedere al securității energetice”, a declarat Kelly Sims Gallagher, o fostă oficială a administrației Obama, acum decan și profesor de politici energetice și de mediu la Școala Fletcher a Universității Tufts.

„Energia curată vine cu alte riscuri geopolitice, inclusiv o dependență mai mare de China”

Energia curată vine cu propriile riscuri geopolitice, inclusiv o dependență mai mare de China, care domină producția a tot felul de produse, de la panouri solare la turbine eoliene și baterii reîncărcabile.

Însă, spre deosebire de petrol și gaze, de care țările au nevoie în mod continuu, asigurarea echipamentelor pentru energie eoliană și solară este mai degrabă un risc singular.

Odată ce o țară are instrumentele necesare pentru a valorifica soarele și vântul, sursele de energie în sine nu pot fi luate. „Nu poți transforma soarele într-o armă”, a spus Catherine Wolfram, secretar adjunct pentru climă și economie energetică în cadrul Departamentului Trezoreriei din administrația Biden. „Nu poți transforma vântul într-o armă.”