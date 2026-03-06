Conflictul din Iran ar putea crește inflația, avertizează grupul austriac care deține BCR

Analiștii Erste Group, care deține BCR, avertizează că prețurile mai mari la energie, în special la petrol și gaze naturale, pot duce la o inflație mai mare și pot încetini scăderea dobânzilor în regiune.

Potrivit unei analize citate vineri de Ziarul Financiar, menținerea prețului petrolului în jurul valorii de 80 de dolari pe baril pentru o perioadă mai lungă ar putea avea efecte negative asupra evoluției prețurilor.

„Deși nu ne modificăm prognoza punctuală pentru inflația medie în 2026, menținerea prețului petrolului în apropierea valorii de 80 de dolari pe baril pentru o perioadă mai lungă ar putea adăuga de la 0,2 puncte procentuale până la 0,5 puncte procentuale, în funcție de țară, la estimarea inflației de la sfârșitul anului. Cu toate acestea, impactul creșterilor prețurilor combustibililor asupra inflației este probabil să devină evident destul de repede“, arată analiștii.

Atunci când energia se scumpește, efectul se transmite rapid în alte sectoare, deoarece combustibilii sunt folosiți în transport, producție și distribuția bunurilor.

Scumpiri resimțite mai târziu

De asemenea, majorarea prețurilor la gaze naturale ar putea amplifica presiunile asupra inflației, atrag atenția specialiștii grupului austriac. Totuși, modul în care aceste scumpiri ajung la consumatori depinde de regulile existente în fiecare țară, cum ar fi plafonarea prețurilor sau mecanismele de actualizare a tarifelor.

În unele state, efectele ar putea apărea mai târziu, chiar în 2026 sau 2027.

Petrolul și gazele naturale s-au scumpit puternic după escaladarea conflictului din Iran. Petrolul s-a apropiat de pragul de 80 de dolari pe baril, iar contractele pentru gaze naturale au crescut semnificativ față de începutul anului.

Dobânzile pot scădea mai greu

În aceste condiții, analiștii spun că există riscuri și pentru evoluția dobânzilor, dobânda de politică monetară fiind principalul instrument prin care băncile centrale încearcă să controleze inflația. Altfel spus, atunci când inflația este ridicată, scăderea dobânzilor devine mai dificilă.

„O creștere a prețurilor petrolului și gazelor naturale prezintă riscuri inflaționiste. Chiar dacă conflictul se încheie într-o perioadă scurtă de timp, ajustarea prețurilor va fi probabil un proces mai lung. Prin urmare, observăm riscuri pentru prognozele noastre actuale privind ratele dobânzii. O perioadă extinsă cu prețuri ridicate la petrol și gaze ar reduce spațiul de relaxare a condițiilor monetare în întreaga regiune“, potrivit specialiștilor Erste.

Prognoza inflației în România

Pentru România, Banca Națională a majorat recent prognoza de inflație pentru acest an, de la 3,7% la 3,9%, chiar înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. În prezent, dobânda de politică monetară este de 6,5%.

Majoritatea analiștilor economici, inclusiv cei ai grupului austriac, consideră că o primă reducere a dobânzii ar putea avea loc în luna august, dacă evoluția inflației va permite acest lucru.

Și leul ar putea slăbi

În același timp, economiștii avertizează că monedele din Europa Centrală și de Est, printre care și leul, ar putea rămâne mai slabe pe termen scurt, iar statele ar putea ajunge să se împrumute mai scump dacă inflația rămâne ridicată și dobânzile scad mai lent.