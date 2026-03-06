(P) Portul Mineralier Galați a fost readus la viață: toate cele 16 dane sunt din nou funcționale, iar frontul de acostare a fost modernizat complet

Investiția a avut ca obiectiv principal reactivarea unor zone care nu au mai fost utilizate de ani de zile și creșterea capacității operaționale, repoziționând portul ca nod logistic relevant pentru economia regională.

Proiectul a vizat refacerea completă a infrastructurii portuare, astfel încât Portul Mineralier Galați să poată răspunde cerințelor unui port modern, capabil să deservească atât industria siderurgică, cât și alte tipuri de trafic.

Toate cele 16 dane au fost readuse în exploatare

Deși Portul Mineralier Galați include 16 dane, înainte de demararea lucrărilor doar aproximativ jumătate dintre acestea erau utilizate. În urma modernizării, toate danele sunt din nou funcționale.

Danele 1–4, cunoscute drept „danele de calcar”, sunt dane fluviale esențiale pentru aprovizionarea combinatului siderurgic. Danele 5 și 6 sunt dane maritime destinate în principal mărfurilor vrac, precum minereul, în timp ce Danele 7 și 8 sunt utilizate pentru expedițiile de produse laminate. Un element-cheie al proiectului a fost reactivarea Danelor 9–16, dane fluviale care nu mai fuseseră utilizate de ani de zile și care au fost readuse complet în circuitul operațional.

Prin lucrările realizate, portul dispune acum de o capacitate crescută de încărcare, descărcare și depozitare, precum și de o interconectare mai eficientă între transportul fluvial și cel rutier.

Frontul de acostare, modernizat prin lucrări hidrotehnice majore

Modernizarea a inclus lucrări hidrotehnice complexe pentru toate cele 16 dane, cu accent pe refacerea și consolidarea frontului de acostare.

Au fost realizate cheuri verticale pe o lungime totală de aproximativ 2.000 de metri, iar structura de rezistență a danelor a fost stabilizată și consolidată pentru a permite operarea în siguranță a navelor și a utilajelor portuare.

Totodată, au fost amenajate platforme noi în spatele danelor, destinate manipulării și depozitării mărfurilor, iar infrastructura rutieră și utilitară a fost reconfigurată integral.

Proiectul a inclus modernizarea drumurilor și căilor de acces, refacerea rețelelor electrice, de apă și canalizare, precum și realizarea de facilități logistice esențiale pentru funcționarea portului.

Lucrări realizate în paralel cu activitatea portuară

Execuția proiectului a fost una complexă, lucrările fiind realizate fără întreruperea activității portuare curente.

Un factor suplimentar de dificultate a fost nivelul variabil al Dunării, care a impus adaptarea permanentă a calendarului de execuție.

Lucrările hidrotehnice au fost realizate preponderent în perioadele cu nivel scăzut al apei, iar în perioadele cu debite ridicate, activitatea s-a concentrat pe zonele superioare, precum platformele și infrastructura conexă.

Implementare etapizată pentru continuitate operațională

Pentru a asigura continuitatea operațiunilor, proiectul a fost implementat în patru etape.

În prima etapă au fost modernizate Danele 9–16, pe o lungime de 800 de metri, și au fost construite trei platforme noi de operare.

A doua etapă a vizat reabilitarea și consolidarea Danelor 7 și 8, pe un tronson de 400 de metri.

În etapa a treia au fost modernizate Danele 1–4, iar în etapa a patra au fost finalizate lucrările la Danele 5 și 6, incluzând reparații structurale și montarea unor dotări noi, precum amortizoare de chei.

Un port modern, pregătit pentru trafic diversificat

În urma modernizării, Portul Mineralier Galați poate gestiona atât mărfurile tradiționale destinate industriei siderurgice, cât și trafic de cereale, materiale de construcții sau mărfuri generale.

Prin aceste investiții, portul devine un nod logistic complex, capabil să atragă noi fluxuri comerciale și investiții, cu impact direct asupra dezvoltării economice a zonei Galați.

Proiectul a fost realizat de către compania Citadina 98, care a asigurat expertiza tehnică și soluțiile de execuție necesare transformării infrastructurii portuare într-una complet modernizată și competitivă.