Prima pagină » Social » Școală online și mâine în mai multe județe din cauza ninsorilor

Școală online și mâine în mai multe județe din cauza ninsorilor

Cursurile din toate unitățile de învățământ din județul Galați, inclusiv din municipiul Galați, se vor desfășura în sistem online și joi, 19 februarie, a anunțat Prefectura Galați.
Școală online și mâine în mai multe județe din cauza ninsorilor
Sursă foto: Pexels
Gabriel Negreanu
18 feb. 2026, 16:30, Social

În județul Brăila, cursurile vor fi suspendate joi, în baza unei hotărâri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), pe fondul ninsorilor. Potrivit deciziei CJSU Brăila, măsura se aplică tuturor școlilor din județ, cu excepția celor din municipiul Brăila.

În localitățile vizate de hotărâre, activitatea didactică nu va fi oprită complet, ci va continua în format online. Elevii vor învăța de la distanță, cu excepția celor din municipiul Brăila, unde cursurile se desfășoară în regim obișnuit.

România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai „fenomene specifice” datei din calendar, a afirmat Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cât a plătit un român pentru 3 hotdogi în IKEA. A crezut că este o eroare
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor