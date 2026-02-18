Școală online și mâine în mai multe județe din cauza ninsorilor

În județul Brăila, cursurile vor fi suspendate joi, în baza unei hotărâri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), pe fondul ninsorilor. Potrivit deciziei CJSU Brăila, măsura se aplică tuturor școlilor din județ, cu excepția celor din municipiul Brăila.

În localitățile vizate de hotărâre, activitatea didactică nu va fi oprită complet, ci va continua în format online. Elevii vor învăța de la distanță, cu excepția celor din municipiul Brăila, unde cursurile se desfășoară în regim obișnuit.

România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai „fenomene specifice” datei din calendar, a afirmat Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.