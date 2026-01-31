Prima pagină » Social » Bărbat găsit carbonizat într-o locuință care a ars în Brăila

Bărbat găsit carbonizat într-o locuință care a ars în Brăila

Un bărbat de 73 de ani a fost găsit carbonizat într-o locuință cuprinsă de un incendiu în noaptea de vineri spre sâmbătă în Brăila.
Bărbat găsit carbonizat într-o locuință care a ars în Brăila
Foto: ISU Brăila
Cosmin Pirv
31 ian. 2026, 08:21, Social

ISU Brăila anunță că a intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru stingerea unui incendiu de locuință pe strada Bradului din municipiul Brăila. În sprijin la locul intervenției a fost trimisă și o ambulanță a SAJ Brăila.

Echipajele au constatat la fața locului că incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință.

În interiorul locuinței a fost găsit proprietarul, în vârstă de 73 ani, carbonizat.

În urma incendiului, a ars o locuința pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați cu bunurile din interior.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un aparat electric de încălzire defect sau amplasat necorespunzător față de materiale combustibile, transmit pompierii.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
Gandul
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Libertatea
Categoria de români care ar putea primi în plus 1.281 de lei la pensie! Anunțul oficial al Ministrului
CSID
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor