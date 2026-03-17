Măsuri de ordine pentru meciul FC Dinamo – Universitatea Craiova

Meciul din SuperLigă dintre FC Dinamo 1948 București și CS Universitatea Craiova se va disputa joi, de la ora 20:30.

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 18:30, doar pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator, alături de un document de identitate în format fizic sau electronic, potrivit Jandarmeriei Capitalei.

Accesul suporterilor echipei FC Dinamo pe stadion va face prin bd. Pierre de Coubertin și str. Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II și pentru Peluza I Nord.

Suporterii echipei craiovene vor intra pe stadion prin bd. Basarabia, pentru Peluza II Sud.

„Suporterii oaspeți, care vor efectua deplasarea în mod organizat (cu autocare/microbuze), vor fi preluați la intrarea în București de către echipajele de jandarmerie și poliție, urmând a fi conduși către stadion sub îndrumarea forțelor de ordine”, informează Jandarmeria Capitalei.

Suporterii oaspeți se pot aduna pe Bulevardul Basarabia, începând cu ora 18:30. Suporterii sunt îndemnați să vină din timp la stadion, odată cu deschiderea porților de acces, pentru că în zona bulevardului se desfășoară lucrări la linia de tramvai, dar și pentru a evita aglomerația.

Jandarmii îi îndeamnă pe oaspeți să nu poarte și să nu afișeze însemne ale echipei CS Universitatea Craiova în alte zone ale stadionului, decât cea din Peluza II Sud, care este special destinată lor.

Casele de bilete vor rămâne deschise și în ziua meciului.

Bd. Pierre de Coubertin și str. Maior Ion Coravu, pentru suporterii echipei echipei FC Dinamo 1948 București, între orele 12:00 – 21:15;

Bd. Basarabia, pentru suporterii echipei CS Universitatea Craiova, între orele 18:30 – 21:15.

31 de suporteri Dinamo și 21 de suporteri ai CSU Craiova au interdicție de a participa la meciuri

Jandarmii precizează că 31 de suporteri ai echipei gazdă și 21 suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicția participării la meciurile de fotbal, iar încercarea lor de a intra pe stadion se pedepsește potrivit legii.

„Pentru acest meci de fotbal, din rațiuni de siguranță, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât și a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare”, transmite Jandarmeria Capitalei.

Ce trebuie să știe suporterii?

Jandarmeria Capitalei le recomandă suporterilor să aibă răbdare, să respecte indicațiile jandarmilor şi să evite să se implice în conflicte. În cazul în care sunt martorii unor conflicte, aceștia trebuie să se adreseze forțelor de ordine din zonă. Părinții trebuie să-și supravegheze copiii cu atenție.

Intrarea pe stadion se va face prin locurile special amenajate, iar publicul va fi supravegheat de agenții de pază ai organizatorului.

„Totodată, recomandăm suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, cu mențiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancționată cu fermitate de către forțele de ordine”, transmite Jandarmeria.

Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la meci.

Jandarmeria reamintește că promovarea mesajelor rasiste și xenofobe, fasciste și legionare se pedepsește, conform legii, închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

De asemenea, pilotarea dronelor fără autorizații deasupra Municipiului București, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei.