Ultrașii dinamoviști recidivează. Noi bannere cu mesaje rasiste prezente la meciul Dinamo-Rapid

În timpul derby-ului de duminică, suporterii dinamoviști din peluză au afișat mai multe bannere rasiste adresate fanilor echipei Rapid.

Printre mesajele afișate se numără: „Rudari, ursari, căldărari și boldeni, coduri CAEN pentru robi giuleșteni” sau „Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani, nu vă mai luați de la 12 ani”.

În cadrul partidei de duminică seară, Dumitru Giuliano, un lider al comunității rome a fost vizat direct de un mesaj rasist. „Giuliano, ciocul mic și joc de aripi”.

„În această seară, la ora 21:00, urmăresc meciul dintre Dinamo și Rapid. Aștept să văd dacă conducerea clubului Dinamo își va respecta cuvântul și dacă suporterii dinamoviști vor demonstra că nu sunt rasiști, susținând echipa fără a mai ataca comunitatea romă”, anunța acesta pe pagina sa de Facebook, după ce a depus o plângere penală în urma incidentelor din tur.

În partida din tur, ultrașii dinamoviști au scandat mesaje cu caracter rasist în stația de metrou Basarab, în timp ce se deplasau spre stadionul Giulești. În timpul partidei, în sectorul ocupat de galeria dinamovistă a fost afișat un banner cu mesajul „Ieri în robie, azi în galerie”.

Incidentele din martie, deputatul Nicolae Păun, liderul Asociației Partidei Romilor Pro-Europa a anunțat că a depus plângeri la Parchetul General, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Federația Română de Fotbal (FRF).