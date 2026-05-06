Dinamo, amendat cu aproape 40.000 de lei pentru mesajele rasiste ale fanilor la derbiul cu Rapid

Decizia a fost luată în ședința miercuri, după analiza raportului întocmit de observatorul partidei, în care au fost consemnate mai multe derapaje grave ale suporterilor echipei Dinamo.

În timpul partidei câștigate de Dinamo cu 3-1, din Peluza „Cătălin Hîldan” au fost afișate bannere cu conținut rasist, dar și scandări ofensatoare la adresa rivalilor. Printre mesajele raportate s-au numărat unele cu referiri directe la etnie, ceea ce a atras intervenția organismelor disciplinare.

„În temeiul art. 54.2 din Regulamentul Disciplinar, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 37.968 lei”, se arată în comunicatul oficial al Comisiei de Disciplină.

Suma maximă pentru asemenea abateri, potrivit regulamentului, este de 70.000 de lei. De asemenea, ar fi putut primi ca sancțiune și disputarea unor meciuri fără spectatori.

Tot în ședința de miercuri, și clubul Universitatea Cluj a fost sancționat pentru incidentele de la meciul cu CFR Cluj.

Universitatea a primit o penalitate sportivă de 22.500 lei, pentru comportamentul neregulamentar al propriilor suporteri.